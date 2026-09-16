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Дарко Лазић се присјетио првог пијанства: 'Отровао сам се'

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16.09.2026 09:30

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Дарко Лазић позира у браон одијелу док у десној руци држи телефон
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Турбулентан живот Дарка Лазића годинама привлачи пажњу јавности, а пјевач је током каријере отворено говорио о бројним изазовима са којима се суочавао.

Након саобраћајне незгоде коју је недавно доживио, поново се покренула прича о његовом некадашњем начину живота и пороцима о којима никада није бјежао да говори.

Иако многи примјећују да данас води мирнији живот, посебно откако је у браку са супругом Катарином, Дарко је својевремено признао да није увијек успијевао да остане досљедан одлукама које је доносио.

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Једна од њих односила се управо на алкохол, од којег је, како је причао, покушао да се удаљи још након првог искуства са пијанством.

Пјевач је једном приликом открио како је изгледало његово прво пијанство и признао да му је то искуство било толико непријатно да је одмах обећао себи да више никада неће пити.

– Прије двадесет година сам први пут окусио и рекао сам да нећу више никад. Отровао сам се, препио сам се и рекао сам: „Више никада“ – испричао је Дарко кроз смех у емисији „Турнеја са Слобом Васићем“.

(Гранд)

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

естрада

пијанство

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