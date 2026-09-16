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Порука из Москве: Њемачка се припрема за сукоб великих размјера са Русијом

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16.09.2026 19:29

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Порука из Москве: Њемачка се припрема за сукоб великих размјера са Русијом
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Тренутни курс њемачке Владе усмјерен је на припрему војске, државе и привреде за потенцијални сукоб великих размјера са Русијом, изјавила је шефа руске делегације на преговорима у Бечу о војној безбједности и контроли наоружања Јулија Жданова.

Жданова је на пленарној сједници Форума за безбједносну сарадњу ОЕБС-а истакла да потези иницијатора "хистерије око дронова" у Њемачкој представљају велику политичку грешку и свјесну одлуку да се ескалира војно-политичка ситуација у Европи.

"Најбоља гаранција безбједности Њемачке била би одустајање од саучесништва у подршци кијевском режиму и обустављање дипломатске, војне и финансијске подршке том режиму. Крајње је вријеме да се схвати да `палијативна` помоћ терористима неће промијенити ситуацију на терену и не може утицати на нашу одлучност да остваримо циљеве специјалне војне операције", навела је Жданова.

Према њеним ријечима, провокација са дроновима у Лајпцигу иде у прилог само војно-индустријском комплексу Европе, укључујући и Њемачку, који профитира од припрема за рат против Русије.

"Колективни Запад не одустаје од свог илузорног циља – наношења стратешког пораза Русији путем свеобухватне подршке војним капацитетима Украјине, која дјелује као заступник НАТО-а и ЕУ", рекла је Жданова.

Она је истакла да Русија позива земље НАТО-а да процијене стварне ризике неконтролисане милитаризације Европе и спријече да се ситуација развија према најгорем могућем сценарију.

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Тагови :

Русија

Њемачка

рат

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