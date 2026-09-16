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Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

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16.09.2026 20:04

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Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

Начелник општине Соколац Страхиња Башевић поручио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу да би, прије него што почне да дијели лекције другим локалним заједницама, требало да положи рачун грађанима Бањалуке за резултате свог мандата.

Башевић се Станивуковићу обратио у видео-снимку објављеном на друштвеним мрежама, и то испред Градске управе Бањалука, реагујући на Станивуковићеве раније изјаве током посјете Сокоцу.

„Не причај нам шта би ти радио у другим општинама. Покажи шта си урадио са милијарду и 270 милиона марака за грађане Бањалуке“, поручио је Башевић Станивуковићу.

Башевић је навео да је Станивуковић у Соколац дошао да говори шта би требало радити у другим општинама, те му поручио да би прије тога требало да одговори грађанима Бањалуке шта је урађено са новцем којим је располагала Градска управа.

„Драшко, дошао си у Соколац да причаш лажи. Зато сам дужан да те информишем“, рекао је Башевић.

Говорећи о улагањима у Соколац, Башевић је навео да је Влада Републике Српске, за вријеме власти Станивуковићевих коалиционих партнера, кроз буџет општине уложила 5,5 милиона КМ, док је кроз директне инвестиције, према његовим ријечима, уложено још 6,8 милиона КМ.

Истовремено, Башевић тврди да су Станивуковићеви коалициони партнери након тог периода оставили општину Соколац са дугом од 25 милиона КМ.

Због тога је Башевић поручио Станивуковићу да би, прије него што говори о препороду других локалних заједница, требало да грађанима Бањалуке објасни резултате властитог мандата и начин на који су утрошена средства којима је располагао Град.

Његово обраћање услиједило је након што је Станивуковић раније овог мјесеца помињао Соколац и стање у тој локалној заједници.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Страхиња Башевић

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