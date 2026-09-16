Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

Коментари:0
Права драма одиграла се у луци популарног грчког љетовалишта Ставрос, када је двадесетдеветогодишњи држављанин Србије извучен из мора без свијести, али је брзом и присебном реакцијом спасилаца успјешно реанимиран, преносе грчки медији.
Први је у помоћ притекао власник оближњег бара на плажи који је одмах започео реанимацију, након чега су акцију преузели чланови локалног добровољачког спасилачког тима "Волви".
Сцена
Џеф Безос каже да сте анксиозни јер не радите ништа
Захваљујући непрекидној масажи грудног коша и правовременом давању кисеоника, 29-годишњи младић је након тешке борбе поново успоставио рад срца и почео самостално да дише, преноси грчки портал Thitanews.gr.
Спасиоци су наставили да пружају прву помоћ и одржавају тјелесну температуру младића како би спријечили хипотермију све до доласка мобилне екипе грчке хитне помоћи (ЕКАБ).
Уз асистенцију припадника Обалске страже, држављанин Србије је у стабилном и довољно добром стању транспортован у најближу болницу на даље лијечење.
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
57
22
51
22
27
22
15
Тренутно на програму