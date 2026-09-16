Logo

Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
16.09.2026 20:44

Коментари:

0
Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот
Фото: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Права драма одиграла се у луци популарног грчког љетовалишта Ставрос, када је двадесетдеветогодишњи држављанин Србије извучен из мора без свијести, али је брзом и присебном реакцијом спасилаца успјешно реанимиран, преносе грчки медији.

Први је у помоћ притекао власник оближњег бара на плажи који је одмах започео реанимацију, након чега су акцију преузели чланови локалног добровољачког спасилачког тима "Волви".

bezos

Сцена

Џеф Безос каже да сте анксиозни јер не радите ништа

Захваљујући непрекидној масажи грудног коша и правовременом давању кисеоника, 29-годишњи младић је након тешке борбе поново успоставио рад срца и почео самостално да дише, преноси грчки портал Thitanews.gr.

Превезен у болницу у стабилном стању

Спасиоци су наставили да пружају прву помоћ и одржавају тјелесну температуру младића како би спријечили хипотермију све до доласка мобилне екипе грчке хитне помоћи (ЕКАБ).

Уз асистенцију припадника Обалске страже, држављанин Србије је у стабилном и довољно добром стању транспортован у најближу болницу на даље лијечење.

Подијели:

Тагови :

спасавање

Плажа

Грчка

Србин

Коментари (0)

Више из рубрике

Требињска депонија

Србија

Гомила новца из банке завршила у смећу – има ли сврхе кренути у потрагу

4 ч

0
Борис Малагурски

Србија

Малагурски објавио нови филм о Јасеновцу: Од Загреба до Израела потражио одговор на једно важно питање

6 ч

0
Хаос у Приштини: Присталице терористичке ОВК разбили прозоре на згради владе привремених институција

Србија

Хаос у Приштини: Присталице терористичке ОВК разбили прозоре на згради владе привремених институција

6 ч

0
Ово је Миле који је нађен мртав: Затечен у кревету са двије ране од метка

Србија

Ово је Миле који је нађен мртав: Затечен у кревету са двије ране од метка

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Ово није шала: Канада у ЕУ?

22

57

Опљачкано партизанско гробље, крађа трајала дуже вријеме!

22

51

Надица Адемов се тајно удала! Пјевачица није носила вјенчаницу

22

27

Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

22

15

Руски научници открили везу између температуре зглоба и метаболичких проблема

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима