Џеф Безос каже да сте анксиозни јер не радите ништа

Аутор:АТВ редакција
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Џеф Безос, чије се богатство процјењује на 257 милијарди долара, трећи је најбогатији човјек на свијету и недвосмислено се суочавао са стресом.
Када живот постане хаотичан и ситуације измакну контроли, одлагање обавеза или игнорисање проблема може да се чини као најлакши пут. Међутим, један од најбогатијих људи на свету сматра да то није рјешење за анксиозност и стрес, пише Фортуне.
"Примијетио сам да сам под стресом обично онда када ништа не предузимам у вези с неким проблемом", изјавио је оснивач Амазона Џеф Безос 2017. године током посјете Музеју ваздухопловства у Сијетлу. "Слушам своје тијело које ми сигнализира да нешто није у реду и схватам да стрес нестаје оног тренутка кад направим први корак."
Безос, чије се богатство процјењује на 257 милијарди долара, трећи је најбогатији човјек на свијету и недвосмислено се суочавао са стресом док је градио компанију која је данас у самом врху љествице Фортуне 500. Својевремено је покренуо Амазон у изнајмљеној гаражи, а средином деведесетих одржао је 60 састанака како би прикупио први милион долара почетног капитала.
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Умјесто да подлегне стресу, он, каже, анксиозност користи као мотивацију.
"Ако сам због нечега под стресом, покушавам да докучим зашто се тако осјећам", рекао је Безос. "Слушам своје тијело као сигнал."
Безос препоручује разговор с другима и окупљање савезника за рјешавање проблема. Истиче да на тај начин анксиозна ситуација може да се претвори у нешто што је заправо "забавно".
"Ако можете да пронађете пријатеље које занимају сличне ствари или желе да вам помогну да ријешите проблем, само рјешавање проблема за мене је инспиративно", додао је. "Нема ништа забавније него ући у просторију с групом иноватора и рећи: 'Гледајте, ово је проблем. Идемо да смислимо рјешење.' Чим то почнете да радите, примјећујем да се оно што би могло да изазове стрес претвара у забаву."
У рјешавању проблема, вођство Амазона ослања се на Безосових 16 начела вођења. "На начелима вођења морате непрестано да радите", рекао је извршни директор Амазона Енди Џеси у видео серијалу Leadership Principles Explained. "Када се исправно примјењују, изузетно су моћна."
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Како се други пословни људи носе са стресом
Док Безос заговара директно суочавање с проблемима, други директори имају другачије приступе ношењу с анксиозношћу.
Бивши директор Старбакса Лаксман Нарасиман, на примјер, у интервјуу за Фортуне 2023. године је рекао је да се против сагоријевања бори трима приоритетима од којих не одступа: свакодневном медитацијом, редовним тренирањем и временом резервисаним за породицу.
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"Врло сам дисциплинован кад је ријеч о равнотежи", рекао је Нарасиман, који је данас члан управе института Брукингс и компаније Веризон.
Директор Ред Лобстера пак вјежба емоционалну контролу како његов тим не би примијетио да је под стресом, изјавио је за Business Insider.
"Вјежбати емоционалну контролу значи застати на тренутак, проценити ситуацију и одговорити промишљено, умјесто импулсивне реакције", рекао је 37-годишњи директор Дамола Адамолекун. "Када показујете емоционалну контролу, стварате стабилно окружење у ком се ваш тим осјећа подржано и мотивисано, чак и у тешким тренуцима."
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С друге стране, директор Microsofta Сатја Надела има приступ сличан Безосовом јер се с проблемима суочава директно. То подразумијева подстицање отворене комуникације и флексибилна правила на радном мјесту како би се спријечило сагоријевање запослених. Такав приступ уједно смањује и стрес вођства.
"Усклађивање пословног и приватног живота у изразито конкурентном господарству је приоритет", рекао је Надела. "Кључно је осигурати дијалог са запосленима. Такође, мора постојати флексибилност у свим правилима која неко попут мене поставља и спроводи. Не смијете да дозволите да људи прегоре. То је лоше за компанију, а лоше је и за друштво", преноси Индекс.
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