Logo

Славила сваки погодак: У Пули ухапшена жена (33) која је каменовала заставу Хрватске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 20:57

Коментари:

0
Застава Хрватске, поред ње застава ЕУ.

Тридесеттрогодишња жена кривично је пријављена након што је у уторак увече у Пули каменовала хрватску заставу, саопштила је истарска полиција.

Наводи се да је полиција поступила по дојави да жена испред туристичког објекта у Улици Верудела гађа хрватску заставу камењем. У дојави је наведено и да је славила сваки пут када би погодила заставу.

Полицијска патрола је по доласку на мјесто догађаја ухапсила 33-годишњу жену и привела је у полицијску станицу.

илу-таласи-26072026

Регион

Тијело жене извучено из мора у Хрватској

Након спроведеног истраживања, против ње је поднесен извјештај надлежном државном тужилаштву.

Сумњиче је да је гађањем хрватске заставе починила кривично д‌јело повреде угледа Републике Хрватске, наводи полиција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

застава

Пула

Коментари (0)

Прочитајте више

Руси тврде да имају "убицу" америчких ловац

Свијет

Руси тврде да имају "убицу" америчких ловац

3 ч

0
ФК БСК

Фудбал

ФК БСК: Кроз марљив рад до добрих резултата у дебитантској сезони

3 ч

0
Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

Србија

Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

3 ч

0
Љубиша ставио "мерцедеса" изнад гробнице: "Имаћу камере, неће моћи врабац да пролети!"

Занимљивости

Љубиша ставио "мерцедеса" изнад гробнице: "Имаћу камере, неће моћи врабац да пролети!"

3 ч

1

Више из рубрике

Снимљен тренутак стравичне несреће на аутопуту, јурио у супротном смјеру

Регион

Снимљен тренутак стравичне несреће на аутопуту, јурио у супротном смјеру

8 ч

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.

Регион

Тијело жене извучено из мора у Хрватској

9 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

Регион

Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа

11 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Ово није шала: Канада у ЕУ?

22

57

Опљачкано партизанско гробље, крађа трајала дуже вријеме!

22

51

Надица Адемов се тајно удала! Пјевачица није носила вјенчаницу

22

27

Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

22

15

Руски научници открили везу између температуре зглоба и метаболичких проблема

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима