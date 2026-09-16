Славила сваки погодак: У Пули ухапшена жена (33) која је каменовала заставу Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Тридесеттрогодишња жена кривично је пријављена након што је у уторак увече у Пули каменовала хрватску заставу, саопштила је истарска полиција.
Наводи се да је полиција поступила по дојави да жена испред туристичког објекта у Улици Верудела гађа хрватску заставу камењем. У дојави је наведено и да је славила сваки пут када би погодила заставу.
Полицијска патрола је по доласку на мјесто догађаја ухапсила 33-годишњу жену и привела је у полицијску станицу.
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Након спроведеног истраживања, против ње је поднесен извјештај надлежном државном тужилаштву.
Сумњиче је да је гађањем хрватске заставе починила кривично дјело повреде угледа Републике Хрватске, наводи полиција.
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