Смртност пада, али један податак забрињава: Жене много чешће умиру након инфаркта

Аутор:АТВ редакција
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Смртност од срчаних болести у Њемачкој поново је благо опала, показују подаци из најновијег издања Њемачког извјештаја о срцу, заснованог на подацима из 2024. године.
Нарочито је уочљив пад стопе смртности од коронарне болести срца, основне болести која доводи до инфаркта. Код овог обољења долази до сужавања и зачепљења коронарних крвних судова који срчани мишић снабдијевају крвљу.
Према извјештају, стопа смртности од коронарне болести срца за годину дана пала је са 127,3 на 118,3 на 100.000 становника, што представља смањење веће од седам одсто.
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Док је 2023. године у цијелој земљи од посљедица коронарних болести срца умрло нешто мање од 119.795 људи, међу којима 43.839 од инфаркта, 2024. тај број смањен је на 113.473, од чега је 41.258 људи умрло од инфаркта.
Ријеч је о изразитом и охрабрујућем паду, оцијенио је предсједник Управног одбора Њемачке фондације за срце Томас Фојгтлендер.
Он разлоге види у напретку кардиологије, како у дијагностици, тако и у терапији и рехабилитацији. Поступци попут уградње стента и бајпас операција додатно су напредовали, а побољшани су и терапија лијековима и ланац хитне помоћи.
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Ипак, превенција сада мора да избије у први план. Циљ је да се спријечи оштећење коронарних крвних судова, између осталог, смањивањем фактора ризика.
Међу главним непријатељима крвних судова наводе се висок крвни притисак, поремећаји метаболизма масти, дијабетес, гојазност и пушење.
Након акутног инфаркта прогноза је и даље знатно лошија код жена него код мушкараца. У 2024. години умрло је 14,4 одсто жена које су доживјеле акутни инфаркт, док је међу мушкарцима тај удио износио 10,1 одсто.
Фојгтлендер наглашава да тај јаз постоји још од 2019. године.
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Према извјештају, разлике се вјероватно могу објаснити и различитим коморбидитетима, односно истовременим присуством више болести.
Уз то, инфаркт се код жена можда препознаје касније него код мушкараца.
Уопштено, у старосној групи од 70 и више година расте удио кардиоваскуларних болести међу свим узроцима смрти. С обзиром на старење њемачког друштва, удио болести срца и крвних судова међу узроцима смрти могао би још знатно да порасте.
И млађи људи понекад оболијевају од срчаних болести. Већ од 40. године биљеже се растуће стопе хоспитализације због коронарне болести срца и поремећаја срчаног ритма.
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Кључно је препознати пацијенте који су под ризиком и држати факторе ризика под контролом промјенама животних навика, а по потреби и лијековима.
Укупно је 2024. године забиљежено више од 1,65 милиона болничких лијечења због срчаних обољења, што представља благи пораст у односу на претходну годину.
Само због коронарне болести срца, поремећаја срчаног ритма и срчане слабости годишње у болницу оде око 1,5 милиона људи.
Упадљиво је да код срчане слабости број болничких пријема континуирано расте од 60. године, а нагло након 65. године.
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Са годинама код тих пацијената расте ризик од такозване акутне декомпензације, компликације при којој се функција срца изненада и снажно погорша.
Уз пажљиво и редовно праћење, дио боравака у болници може да се избјегне. За рањиве групе посебно је важна и вакцинација против грипа.
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