Јанковић: Уколико временске прилике дозволе већ крајем године би се могло почети са радовима на дионици Фоча-Шћепан поље

Аутор:АТВ редакција
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Уколико временске прилике дозволе већ крајем године би се могло почети са радовима на дионици Фоча-Шћепан поље, рекао је в.д. директора ЈП "Путеви Републике Српске".
"Путеви Републике Српске сачињавају нешто мање од 4.400 километара магистралних и регионалних путева. Од Новог Града до Бијељине од Бијељине до Требиња, то је заиста импозантна километража. Можемо слободно рећи да је то већа километража него што управљају Јавно предузеће "Цесте Федерације БиХ" . Они управљају само мрежом магистралних путева која је малтене дупло мања него наша", рекао је Мирослав Јанковић.
Према његовим ријечима, приоритети за реконструкцију и изградњу путева се одређују у складу са потребама.
"У складу са потребама, бројем саобраћаја тзв. просјечним годишњим дневним саобраћајем по броју возила као и на основу степена оштећења. Онда радимо баланс да избалансирамо у односу на број возила односно колики нам је саобраћај, колики је степен оштећења и на тај начин бирамо приоритете", каже Јанковић.
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Како каже, приоритети не могу бити само на једном дијелу Републике Српске већ морају бити распрострањени широм мреже Републике Српске. Готово да нема града или општине из Републике Српске на којој се тренутно не изводе радови.
Јанковић се осврнуо и на изградњу пута Фоча-Шћепан поље.
"Ако све буде како треба, можда чак и крајем ове године ако временске прилике дозволе могло би се почети са радовима. То је један капиталан пројекат који се ради на једном заиста захтјевном геолошком терену који је препун одрона, осилина дјелимично и клизишта. Требало би да буде изграђено око 13 вијадукта, мостова дужине преко 50-60 метара па чак до 300 метара, са доста потпорних конструкција али за једну јако квалитетну саобраћајницу", рекао је Јанковић.
Како наводи, рок за изградњу ове саобраћајнице је 48 мјесеци уважавајући и све припреме.
"Битно је напоменути да на тој дионици од Фоче до Шћепан поља, да смо ми привели фазу А пројекта које се ради од Брода на Дрини до Доњих Копилова у дужини од 5,5 километара и она је у потпуности финансирана од стране предузећа "Путеви Републике Српске" остало је још да се уради коловозна конструкција на самом мосту у Доњим Копиловима и та саобраћајница ће бити у потпуности пуштена првих 5,5 километара", додаје Јанковић.
Како каже, фазу Б представља дио од Фоче до Шћепан поља од 13,26 километара док фазу Ц чини гранични прелаз са Црном Гором.
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