Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Увијек смо уз народ и увијек смо уз Републику Српску. То није обични слоган или политичка парола, рекла је кандидар за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"То је суштина политике СНСД-а и кључ подршке коју нам народ пружа пуне двије деценије. Сада корачамо ка још једној великој, сигурној и убедљивој побједи. Како у Сребреници, у којој смо се данас окупили, тако и у цијелој Републици Српској", навела је Цвијановићева на Иксу.
Увијек смо уз народ и увијек смо уз Републику Српску. То није обични слоган или политичка парола. То је суштина политике СНСД-а и кључ подршке коју нам народ пружа пуне двије деценије. Сада корачамо ка још једној великој, сигурној и убедљивој побједи. Како у Сребреници, у којој смо се данас окупили, тако и у цијелој Републици Српској.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026
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