Logo

Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 18:42

Коментари:

2
Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску
Фото: ATV

Увијек смо уз народ и увијек смо уз Републику Српску. То није обични слоган или политичка парола, рекла је кандидар за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.

"То је суштина политике СНСД-а и кључ подршке коју нам народ пружа пуне двије деценије. Сада корачамо ка још једној великој, сигурној и убедљивој побједи. Како у Сребреници, у којој смо се данас окупили, тако и у цијелој Републици Српској", навела је Цвијановићева на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Српски члан предсједништва БиХ

Коментари (2)

Прочитајте више

Минић и Цвијановић у Братунцу

Република Српска

Минић и Цвијановић обишли компанију Техничког ремонта

5 ч

1
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић поручила Тривићевој: Научи процедуре

6 ч

7
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са шефицом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-овог Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом.

Република Српска

Цвијановић са Зулуетовом: Технологије у изборима не смију угрозити вољу бирача

8 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

Република Српска

Цвијановић: Ту смо да слушамо и да, као и увијек, радимо у најбољем интересу нашег народа

10 ч

2

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Подршка из Сребренице нам је снажан вјетар у леђа

3 ч

1
Минић и Цвијановић у Братунцу

Република Српска

Минић и Цвијановић обишли компанију Техничког ремонта

5 ч

1
Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

Република Српска

Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

5 ч

14
Минић са Зулуетом

Република Српска

Минић са Зулуетом: Кључно да се испоштује легитимна воља бирача

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

ФК БСК: Кроз марљив рад до добрих резултата у дебитантској сезони

20

48

Руси тврде да имају "убицу" америчких ловац

20

44

Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

20

38

Љубиша ставио "мерцедеса" изнад гробнице: "Имаћу камере, неће моћи врабац да пролети!"

20

30

Минић: Обавеза Српске и Србије да гаје слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима