Гомила новца из банке завршила у смећу – има ли сврхе кренути у потрагу

Аутор:АТВ редакција
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Радници ЈКП „Градска чистоћа“ из Новог Сада недавно су помогли старијој суграђанки да пронађе документа која је случајно бацила у смеће. Потрага за стварима које заврше у подземном контејнеру није једноставна, али се у већини случајева заврши успјешно. Ипак, има и оних који своје изгубљене ствари више никада не пронађу. Међу њима је и велика количина новца једне банке која је недавно завршила на новосадској депонији, али ни послије потраге није пронађена.
Неријетко се дешава да грађани крену да избаце смеће док у једној руци држе кесу са отпадом, а у другој новчаник или кључеве од аутомобила. Када се нађу изнад подземног контејнера, грешком отворе погрешну руку. Да су направили грешку, често схвате тек када се врате у стан са кесом смећа.
Колико су честе такве ситуације, позивају ли грађани увијек „Градску чистоћу“ или се сами упуштају у ризичне покушаје спасавања ствари, за РТС је говорила портпаролка ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Сад Данијела Јанков.
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Јанков наводи да им се грађани често обраћају због изгубљених ствари, а радници најчешће празне контејнер како би их пронашли. Ипак, грађанима савјетују да не покушавају сами да уђу у подземни контејнер.
„Имамо небројено таквих ситуација када нам се грађани обрате јер су непажњом или несмотреношћу бацили нешто што им је важно, нарочито у подземни контејнер. Свакако сагледамо сваку ситуацију и реагујемо у складу са могућностима. Најчешће је то пражњење контејнера, а некада се и спуштамо у њега, али не препоручујемо грађанима да то сами чине“, наводи она.
Највећи број оваквих ситуација има позитиван исход, односно радници успију да пронађу оно што је грађанима важно.
„Међутим, кључно је да грађани благовремено позову, како контејнер у међувремену не би био испражњен, јер нам то значајно олакшава потрагу за изгубљеним предметом“, објашњава Јанков.
Грађани често и сами покушавају да изваде изгубљену ствар, што их може довести у опасност.
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„Најризичније је спуштање у подземни контејнер и грађани никако не би требало да то чине. Ми то радимо на најбезбједнији начин. Најчешће, као што сам навела, испразнимо контејнер, јер је то најбољи начин да се предмет пронађе. Након пражњења покупимо сав отпад који смо том приликом избацили и оперемо површине. То радимо на бетонираним површинама“, указује Јанков.
Несмотреношћу грађани у контејнере бацају и ствари које су им веома важне – од кључева и личних докумената до новца и уштеђевине.
„Несмотреношћу одбацимо и кесу и торбицу коју носимо у истој руци. Дакле, ту су кључеви, лична документа, новац, свашта се налазило. Завршило је много тога и на депонији, вјерујте, и доста новца и вриједних ствари“, каже Јанков.
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Како објашњава, до изгубљених ствари најчешће не успију да дођу када грађани закасне са пријавом, па отпад у међувремену буде одвезен на депонију. Недавно су, каже, покушали да пронађу и велику количину новца једне банке која је завршила на депонији, али у томе нису успјели. Било је и случајева да грађани грешком баце сопствену уштеђевину.
„Тада смо пробали да дођемо до тих врећа у којима је и отпад, међутим, није било могуће“, указује она.
Колико год овакве ситуације дјеловале невјероватно, оне нису ријетке. Од једне наизглед безазлене и рутинске радње може настати права агонија за власнике, а неки од њих заувијек остану без вриједних предмета или велике суме новца.
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