ДРАМА У ДАНСКОЈ: Пронађен дрон поред куће министра одбране

Аутор:АТВ редакција
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На лице мјеста у округу Гладсакс стигли су полиција и војни инжењери са роботом Телемакс, намијењеним за преглед потенцијално опасних објеката, док је улица у којој Брус живи била затворен.
У близини куће данског министра одбране Јепеа Бруса сјеверно од Копенхагена, данас је пронађен дрон након чега је покренута полицијска и војна операција, објавио је "Копенхаген пост".
На лице мјеста у округу Гладсакс стигли су полиција и војни инжењери са роботом Телемакс, намијењеним за преглед потенцијално опасних објеката, док је улица у којој Брус живи била затворен.
Полиција је касније запленила дрон и саопштила да није било опасности по локално становништво.
Утврђено је да је ријеч о аматерском дрону, а околности његовог доласка у близину министрове куће биће предмет даље истраге.
"У питању је био аматерски дрон који је оцијењен као безопасан и није било опасности за становнике у том подручју", саопштила је полиција Западног Копенхагена.
Брус је на друштвеној мрежи Икс навео да је ријеч о хоби-дрону и да је ситуација под контролом.
"Сви могу да се осјећају безбедно", написао је Брус.
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