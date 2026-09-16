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ДРАМА У ДАНСКОЈ: Пронађен дрон поред куће министра одбране

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16.09.2026 20:07

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ДРАМА У ДАНСКОЈ: Пронађен дрон поред куће министра одбране

На лице мјеста у округу Гладсакс стигли су полиција и војни инжењери са роботом Телемакс, намијењеним за преглед потенцијално опасних објеката, док је улица у којој Брус живи била затворен.

У близини куће данског министра одбране Јепеа Бруса сјеверно од Копенхагена, данас је пронађен дрон након чега је покренута полицијска и војна операција, објавио је "Копенхаген пост".

На лице мјеста у округу Гладсакс стигли су полиција и војни инжењери са роботом Телемакс, намијењеним за преглед потенцијално опасних објеката, док је улица у којој Брус живи била затворен.

Полиција је касније запленила дрон и саопштила да није било опасности по локално становништво.

Утврђено је да је ријеч о аматерском дрону, а околности његовог доласка у близину министрове куће биће предмет даље истраге.

"У питању је био аматерски дрон који је оцијењен као безопасан и није било опасности за становнике у том подручју", саопштила је полиција Западног Копенхагена.

Брус је на друштвеној мрежи Икс навео да је ријеч о хоби-дрону и да је ситуација под контролом.

"Сви могу да се осјећају безбедно", написао је Брус.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Данска

дрон

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