Кући није како треба: Мерц отказао пут у Њујорк

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц отказао је пут у Њујорк, гдје је требало да присуствује Генералној скупштини Уједињених нација, услед све већег политичког притиска у Њемачкој.
Мерц требало је да отпутује у САД сљедећег уторка, гдје је требало да му Америчка академија у Берлину уручи награду "Хенри Кисинџер". Такође је требало да се обрати Генералној скупштини УН.
Међутим, Мерц је отказао пут након лошег резултата његове Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и тријумфа десничарске Алтернативе за Њемачку (АфД) на изборима у Саксонији-Анхалту, као и због све већег незадовољства унутар његове сопствене странке.
Свијет
Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у
Пораз, на којем је АфД била надомак освајања апсолутне већине, додатно је појачао политички притисак на Мерца и његову странку, а поједини водећи конзервативци већ су позвали на његову оставку.
"Супротно првобитним плановима, канцелар сљедеће недјеље неће путовати у Њујорк, јер је његово присуство потребно у Берлину", рекао је у уторак за британски ТЕлеграф извор из њемачке владе.
Мерц ће умјесто тога у понедјељак присуствовати састанку посланичке групе ЦДУ, а наредног дана и састанку посланичког клуба ЦДУ/ЦСУ, гдје би могао да се суочи са незадовољством чланова своје странке.
Извор из странке такође је рекао да су заказали ванредни састанак за недјељу како би усагласили одговор ЦДУ на предстојеће изборе у Мекленбургу-Западној Померанији и Берлину, утврдили даљи курс странке чија је подршка пала на рекордно низак ниво и показали јединство око Мерцовог лидерства.
Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул умјесто Мерца обратиће се Генералној скупштини УН у Њујорку. Вадефул је представљао Њемачку и на прошлогодишњем скупу.
Упркос рекордно ниском рејтингу, Мерц је након пораза одбио да поднесе оставку. Рекао је да га је резултат "узнемирио", али да је одлучан да остане на функцији до краја четворогодишњег мандата.
Очекује се да ће АфД побиједити на изборима у Мекленбургу-Западној Померанији 20. септембра. Нови пораз ЦДУ-а могао би додатно појачати притисак на Мерца.
У Саксонији-Анхалту АфД је освојила 44 одсто гласова, али јој је недостајало три посланичка мјеста за већину која би јој омогућила да самостално формира власт. ЦДУ је освојио свега 17 одсто.
Свијет
Мерц одлучан да заврши мандат упркос паду рејтинга
Главне странке одбијају да улазе у коалиције са АфД-ом, што је део политике познате као "заштитни зид“ ("firewall") - строгог договора којим традиционалне странке центра одбијају сарадњу са овом десничарском партијом.
АфД би, међутим, могла да постигне договор са Савезом Саре Вагенкнехт (BSW) која дијели њен став против масовне имиграције и залагање за обнову односа са Русијом.
Након пораза у Саксонији-Анхалту, високи функционери ЦДУ-а наводно су почели да разговарају о могућности да Мерц буде смијењен и разматрају потенцијалне наследнике.
Свијет
Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца
Маркус Зедер, лидер баварске сестринске странке ЦДУ-а, Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ), рекао је у недјељу за лист Билд да његова странка "ни под којим околностима неће покренути покушај обарања Мерца".
На савезном нивоу ЦДУ и ЦСУ тренутно према анкетама имају подршку између 18 и 20 одсто, што је знатно мање од резултата које су странке оствариле на прошлогодишњим савезним изборима и значајно мање од подршке АфД-у.
Повјерење у канцелара ослабило је и унутар његове сопствене странке. Истраживање објављено током викенда показало је да већина присталица ЦДУ-а више не сматра Мерца правом особом за ту функцију, док се са тим ставом слаже чак 78 одсто укупне јавности.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
48
20
48
20
44
20
38
20
30
Тренутно на програму