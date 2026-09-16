Недостаје људи за рад на изборима, ангажовани необучени

Аутор:Оља Остојић
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Недостаје оператера, бирачки одбори нису формирани, постоји проблем с обукама, а мањак људских ресурса сигурно ће правити проблем. То су само неки од проблема у вези с организацијом избора које су данас признали и у Централној изборној комисији БиХ.
"Оно што сада имамо је проблем са обукама које касне, морамо их интензивирати и морамо учинити максимум да нађемо неопходне људске ресурсе. Да ли ћемо их наћи нисам сигурна. Не да нам недостају оператери, изборне комисије на терену имају проблем да именују бирачке одборе, јер политички субјекти нису доставили довољно приједлога, резервног састава комисије немају довољно", рекла је Ирена Хаџиабдић, предсједница ЦИК-а.
Пробало се гласање у већини градова и општина. Информације с терена не обећавају.
"Оно гдје ја имам јако јако велику бојазност јесте што смо ми 20 дана од изборног дана. Оно што ми добијамо са терена јесте да су обуке нестраначких предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора јако лоше, да су теоријске, а не практичне и да заправо ти људи не знају како примијенити нове технологије на бирачким мјестима", рекао је Дарио Јовановић, коалиција "Под лупом".
Било је примједби на терену и на скенере. Чини се сада да ни ангажовани оператери нису стручни да демонстрирају рад скенера.
"Ми смо имали симулације у до сада чини ми се пет градова и општина у БиХ, сретали смо оператере који нису били у стању да демонстрирају на који начин опрема ради, већ је заправо наша ПР особа демонстрирала и грађанима и оператерима, јер је имала искуство из претходних уличних акција, односно демонстрација", рекао је Дарио Јовановић, коалиција "Под лупом".
Централна изборна комисија БиХ по сопственом је признању – осим појединих међународних пријатеља - била прилично усамљена у пројекту увођења специфичних изборних технологија. Нису имали ни друштвени ни политички консензус за, како су га назвали, генерацијски пројекат увођења реда у изборни процес. Сад им очигледно треба помоћ са свих страна.
"Ово је добро да је Централна изборна комисија самокритична и да упозорава на проблеме са којима се сусреће, али мислим да сви заједнички морамо помоћи Централној изборној комисији ради грађана бирача БиХ, јер они су у читавом ланцу за мене најбитнији, да се њихов глас заштити", рекао је Вехид Чехић, бивши члан ЦИК-а.
Иако из коалиције "Под лупом" сматрају да је овај начин гласања доста једноставнији, страхови постоје. Тврде да би због мањка информација о гласању доста људи могло да бојкотује гласање или да буде велики број неважећих листића.
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