Ранку Шкрбићу уручена међународна награда за допринос медицини и образовању

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић добитник је Глобалне награде Фред (Global Fred Award) за међународни допринос изврсности, која му је додијељена за дугогодишњи рад на унапређењу међународне медицинске сарадње, развоја јавног здравља и глобалне сарадње у области образовања.
Награда је Шкрбићу уручена 4. септембра у Бањалуци, током Форума на високом нивоу о инвестиционој и пројектној сарадњи Републике Српске и кинеских компанија.
Сертификат, медаљу и трофеј Глобалне награде Фред уручио му је Вилијам Лиу, суоснивач и главни представник организације Global Fred Award & Certification за регион Кине.
Комитет за додјелу награде препознао је Шкрбићев континуирани ангажман на унапређењу међународне академске комуникације, развоју стручњака у области медицине и прекограничној сарадњи у јавном здравству.
Како је наведено у образложењу, његов рад представља дугорочну посвећеност јачању веза између образовања, медицине и јавног здравља на међународном нивоу.
Према оцјени Комитета, Шкрбић је остварио значајне резултате у области медицинских иновација, развоја јавног здравља и међународне образовне сарадње, доприносећи већој академској размјени и повезивању институција и стручњака.
Свечаност додјеле одржана је у оквиру форума који је окупио представнике власти, привреде и академске заједнице.
Међу учесницима су, како је саопштено, били предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, као и други представници институција и пословне заједнице.
Форум је био посвећен јачању инвестиционе, пројектне и институционалне сарадње Републике Српске са кинеским партнерима.
Из организације која додјељује награду наводе да Шкрбићев међународни ангажман, као ректора Универзитета у Бањалуци, показује растући значај универзитета у успостављању сарадње која превазилази традиционалне академске оквире.
Глобална награда Фред за међународни допринос изврсности додјељује се појединцима који су, према критеријумима организације, дали значајан допринос међународној сарадњи, професионалном развоју и повезивању различитих земаља и сектора.
Global Fred Award је међународна платформа која додјељује признања појединцима, организацијама и институцијама за допринос економском развоју, друштвеном напретку, иновацијама и међународној сарадњи.
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