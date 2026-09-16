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Ранку Шкрбићу уручена међународна награда за допринос медицини и образовању

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16.09.2026 19:52

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Ранку Шкрбићу уручена међународна награда за допринос медицини и образовању
Фото: Ustupljena fotografija

Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић добитник је Глобалне награде Фред (Global Fred Award) за међународни допринос изврсности, која му је додијељена за дугогодишњи рад на унапређењу међународне медицинске сарадње, развоја јавног здравља и глобалне сарадње у области образовања.

Награда је Шкрбићу уручена 4. септембра у Бањалуци, током Форума на високом нивоу о инвестиционој и пројектној сарадњи Републике Српске и кинеских компанија.

Сертификат, медаљу и трофеј Глобалне награде Фред уручио му је Вилијам Лиу, суоснивач и главни представник организације Global Fred Award & Certification за регион Кине.

Комитет за додјелу награде препознао је Шкрбићев континуирани ангажман на унапређењу међународне академске комуникације, развоју стручњака у области медицине и прекограничној сарадњи у јавном здравству.

Како је наведено у образложењу, његов рад представља дугорочну посвећеност јачању веза између образовања, медицине и јавног здравља на међународном нивоу.

Према оцјени Комитета, Шкрбић је остварио значајне резултате у области медицинских иновација, развоја јавног здравља и међународне образовне сарадње, доприносећи већој академској размјени и повезивању институција и стручњака.

Свечаност додјеле одржана је у оквиру форума који је окупио представнике власти, привреде и академске заједнице.

Међу учесницима су, како је саопштено, били предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, као и други представници институција и пословне заједнице.

Форум је био посвећен јачању инвестиционе, пројектне и институционалне сарадње Републике Српске са кинеским партнерима.

Из организације која додјељује награду наводе да Шкрбићев међународни ангажман, као ректора Универзитета у Бањалуци, показује растући значај универзитета у успостављању сарадње која превазилази традиционалне академске оквире.

Глобална награда Фред за међународни допринос изврсности додјељује се појединцима који су, према критеријумима организације, дали значајан допринос међународној сарадњи, професионалном развоју и повезивању различитих земаља и сектора.

Global Fred Award је међународна платформа која додјељује признања појединцима, организацијама и институцијама за допринос економском развоју, друштвеном напретку, иновацијама и међународној сарадњи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ранко Шкрбић

Награда

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