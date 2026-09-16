Пензионери обратите пажњу: Потврде о животу достављати овјерене од овог датума

Аутор:АТВ редакција
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Пензионери из иностранства у обавези су да доставе потврде о животу за 2027, овјерену од 1. новембра до 31. децембра ове године, наводе из Завода за пензијско и инвалидско осигурање ФБиХ.
Како су саопштили, потврде о животу овјерене прије 1. новембра 2026, неће се прихватати за 2027. годину.
Корисници могу образац Потврде о животу преузети са веб странице Федералног завода за ПИО, попунити га и овјерити.
Овјерену потврду о животу потребно је у оригиналу доставити искључиво поштом, на једну од адреса Федералног завода за ПИО.
Потврду је потребно доставити најкасније до 31. децембра 2026. године.
"Потврде о животу које нису попуњене и овјерене на прописан начин, као и потврде овјерене од институција које нису надлежне за овјеру, сматраће се неисправним и неће бити прихваћене. Недостављање потврде о животу доводи до обустављања исплате пензије", истичу из Федералног завода за ПИО.
Наглашавају да нису сви пензионери у обавези да доставе потврду о животу.
"Обавезу достављања потврде о животу немају корисници пензије са пребивалиштем/ исплатном адресом у Српској, Хрватској, Словенији, Србији, Црној Гори и Сјеверној Македонији, осим у случајевима када због недостатка идентификационих података није могуће извршити провјеру и када их Федерални завод за ПИО о томе посебно обавијести", поручују из Федералног завода за ПИО.
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