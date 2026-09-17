Ђани признао превару: "Жена ме ухватила на дјелу, добио сам два шамара"

Аутор:АТВ редакција
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Фолк пјевач Радиша Трајковић Ђани јавно је признао да током брака није увијек био вјеран својој супрузи Слађи.
Пјевач је открио да га је супруга у младости ухватила на дјелу, након чега је услиједила реакција коју многи нису очекивали. Према његовим ријечима, све се завршило брзо и директно, добио је два шамара.
Ипак, Ђани наглашава да је Слађа његов кључни ослонац и да је увијек била уз њега у свим животним тренуцима.
Пјевач истиче да у браку немају криза управо захваљујући њој и мудрости са којом су превазишли све препреке. У једној телевизијској емисији се кроз шалу осврнуо на прошлост ријечима да је „било доста варања“.
"Младост лудост, мени је Слађа ту сада, она је увек уз мене, морам да кажем да је она и научила да кува. Признајем да ме је некада ухватила на делу, и да је било два шамара и ћао".
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Ђани је открио да ли је некада имао неки већи сукоб са Слађом:
"Нисам, ми све решавамо заједно", рекао је Ђани.
Да је њихова љубав и даље јака, потврђује и чињеница да је Ђани снимио пјесму посвећену супрузи са емотивном поруком да би јој посветио и други живот када би га имао.
Ђани је додао да је Слађа поднијела највећи терет подизања њихове дјеце док је он радио, те да је данас породица на окупу и да влада хармонија.
(ГрандТВ)
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