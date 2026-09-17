Познати хрватски тренер ухапшен због полног злостављања дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Познати хрватски тренер ухапшен је због оптужни за полну злоупотребу дјеце.
Права драма десила се у јуче у Карловцу, а данас се очекује да тренер чији се име не наводи, буде испитан у Општинском државном тужилаштву у Карловцу.
"Полицијски службеници Полицијске станице Карловац спровели су криминалистичко истраживање над 58-годишњаком због сумње да је починио кривична дјела се*суалне злоупотребе дјетета млађег од 15 година. Након завршетка криминалистичког истраживања осумњичени је предат притворском надзорнику и уз кривичну пријаву доведен у Општинско државно тужилаштво у Карловцу", саопштила је карловачка полиција, а преноси "Јутарњи лист".
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Овај лист додаје да је ријеч је о дугогодишњем тренеру једног борилачког спорта који је током своје каријере добио више признања за свој рад, како за промоцију спорта, тако и за промоцију града и жупаније у којој ради.
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