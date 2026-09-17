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Аутомобил слетио са пута, па завршио на стадиону на ком се играла утакмица

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17.09.2026 07:41

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двије особе повријеђене су синоћ у Загребу када је аутомобил слетио са коловоза, пробио ограду и улетио на терен стадиона Фудбалског клуба “Поникве” на којем је била у току утакмица.

Повријеђени су превезени у болнице.

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Свједоци су испричали да је аутомобил великом брзином слетио са коловоза и зауставио се испод трибина стадиона. Једна повријеђена особа је превезена у КБЦ Загреб, док је друга превезена у Клинички болнички центар Сестре милосрднице.

Дојаву о несрећи полиција је примила у 20.10 часова.

(Новости)

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Тагови :

Загреб

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Полиција

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