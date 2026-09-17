Стручњаци упозоравају: Ево зашто никада не треба одлагати аларм ујутру

Аутор:АТВ редакција
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Оних девет минута послије првог звона аларма није одмор, већ ваш најгори непријатељ. Одлагање аларма вас увлачи у фрагментисан сан из којег се тијело буди много тромије него да сте одмах устали.
Послије првог звона ваше тијело почиње нови циклус сна који никада неће завршити. Пет, десет, двадесет минута касније аларм вас опет тргне, овог пута из дубљег дијела циклуса. Тај нагли прекид ствара осјећај оловне тежине који наука зове инерција сна. Зато се послије три одлагања осјећате горе него да сте скочили из кревета чим је телефон зазвонио.
Сцена
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Највећи проблем није недостатак сна. Проблем је исјечени сан који ником не користи. Тих двадесет минута проведених у дријемању не вриједи колико један поштен циклус током ноћи. Ви мислите да сте добили одмор, а заправо сте себи наручили маглу у глави до подне.
Одлагање аларма ремети природни ритам буђења и продужава осјећај поспаности, понекад и до два сата послије устајања. Не оштећује здравље директно, али вас свако јутро стартује на пола гаса.
Хормон кортизол, који вас природно буди, почиње да расте око сат времена прије вашег уобичајеног устајања. Кад тијело добије сигнал преко snooze дугмета да је устајање опционално, та хемија се збуни. Резултат? Устајање из кревета постаје преговарање са самим собом које губите сваки дан.
Склоните телефон ван дохвата руке. Кад аларм зазвони из другог краја собе, морате устати да га угасите, а кад већ стојите, пола посла је готово. Овај стари трик звучи банално, али разбија навику брже од било које апликације.
Остали спортови
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Поставите само један аларм и то за вријеме кад заиста морате да устанете, а не пола сата раније. Лажни „резервни“ минути су замка. Пробајте и ово:
- Отворите ролетне одмах, дневно свјетло гаси производњу мелатонина брже од кафе
- Спустите стопала на под и избројте до пет, па устаните на „пет“
- Спремите одјећу вече раније, мање одлука ујутру значи мање изговора
- Попијте чашу воде поред кревета, тијело се буди и кроз хидратацију
Најтежа је прва недјеља. Послије седам дана без одлагања ваш мозак престаје да очекује оних девет минута и буђење постаје мирније.
Понекад одлагање аларма није узрок, него симптом. Ако лијежете у поноћ, а аларм звони у шест, ниједан трик вас неће спасити од шест сати сна. Већини одраслих треба седам до осам сати, и ту нема пречице ни апликације која то мијења.
Друштво
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Помјерите легање за петнаест минута уназад сваке вечери док не стигнете до реалне сатнице. Телефон оставите у другој соби увече. Тада одлагање аларма престаје да буде тема, јер се будите прије него што звоно уопште стигне.
(Крстарица)
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