Данас славимо великог светитеља: Вјерници један обичај треба да испоштују чим устану

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна цркваданас слави Светог свештеномученик Вавилу. Свети Вавила је био антиохијски патријарх и свег Истока у периоду од 237-253 године.
У православној цркви се помиње као свети мученик, који је страдао од прогона на цара Деција Трајана.
Према предању из житија Вавила је током једног паганског празника спријечио Антиохијског цара Нумеријана да уђе у хришћански Храм током Литургије коју је служио. Након тога цар је наредио да се црква у којој је служена литургија спали, а Вавила је ухапшен.
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Када је одведен на саслушања признао је да је хришћанин, иако је то тада било строго забрањено. Вавилу су након тог признања оковали и као окованог возили по граду приморавајући га да се поклони паганским божанствима и одрекне вјере у Исуса Христа.
Свети Вавила је након свега објешен о дрво и био мучен ватром, на крају је цар наредио и да му се одсјече глава.
Сахрањен је заједно са својим ученицима који су такође страдали због вјере.
Српска православна црква данас обиљежава и Светог пророка Мојсеја Боговидца, Светог Петра Дабробосанског, као и Преподобног Стефана Троношког.
За данашњи празник се вјерује да се треба помолити овом свецу раном зором.
(Курир)
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