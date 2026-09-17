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Држављанин БиХ 32. пут пред судом: Бранио се да долази са планете Јупитер и да је Суперменов син

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17.09.2026 07:05

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Судија држи чекић у судници

Кривични суд у француском Нанту осудио је држављанина Босне и Херцеговине на 10 мјесеци затвора, уз обавезу дужег притвора.

Он се појавио 32. пут овим судом, гдје је више пута осуђиван. У посљедњем случају се теретио за серију крађа почињених у продавницама у центру града.

Овај 41-годишњак се током суђења бранио да долази са планете Јупитер те да је Суперменов син.

Међутим, како медији преносе, ријеч је о човјеку са повременим шизофреним епизодама.

Ово суђење је чак 32. његово појављивање пред судом за слична кривична дјела.

Суд процијенио да је правно одговоран

Иако се његова одбрана позивала на шизофрене епизоде, из суда у Нанту су саопштили да је суд процијенио да његова урачунљивост у тренутку извршења кривичних дјела није била потпуно смањења због чега је проглашен правно одговорним за крађе.

Иначе, како је он стари зналац овог суда, током његових претходних суђења, њих 31, судови у Нанту су често били става да му је урачунљивост није смањена, а у случајевима гдје су процијенили смањену урачунљивост, њих осам, те пресуде су избрисане из његовог досијеа.

Његов адвокат, Корантен Роже је указао је на апсурдну ситуацију у којој се овај човјек налази већ двије деценије. Он константно ротира између боравка у психијатријским болницама и затворских ћелија. Чим изађе на слободу, због недостатка адекватног праћења, он поново врши кривична дјела.

(Независне)

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Тагови :

Држављанин БиХ

Француска

пресуда

Крађа

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