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Дневни хороскоп за 17. септембар: Шта вам звијезде поручују овог четвртка?

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17.09.2026 07:28

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Четвртак, 17. септембар, доноси различите енергије за свих 12 хороскопских знакова. Док ће неки бити фокусирани на посао и обавезе, други ће више пажње посветити емоцијама, односима и личним плановима.

Четвртак, 17. септембар, доноси различите енергије за свих 12 хороскопских знакова. Док ће неки бити фокусирани на посао и обавезе, други ће више пажње посветити емоцијама, односима и личним плановима.

Звијезде савјетују да се одлуке не доносе импулсивно и да се пажљиво процијени шта је заиста вриједно времена и енергије.

Ован

Љубав: Партнер може очекивати више пажње и отворености, па немојте избјегавати разговоре о ономе што вас мучи. Слободни Овнови могли би примијетити особу коју су раније посматрали само као пријатеља. Здравље: Осјећате налет енергије, али пазите да због темпа не занемарите одмор. Кратка физичка активност може вам помоћи да се ослободите напетости. Посао: Пред вама је динамичан дан у којем ћете морати брзо реаговати на неколико обавеза. Ваша иницијатива биће примијећена, посебно ако преузмете одговорност за задатак који други одлажу. Савјет: Не морате све завршити одмах – одредите приоритете.

Бик

Љубав: Стабилност вам је данас важнија од великих романтичних гестова. У вези ћете тражити сигурност, док слободни Бикови могу обновити контакт са особом из прошлости. Здравље: Умор би могао бити посљедица нагомиланих обавеза, а не мањка енергије. Обратите пажњу на сан и немојте прескакати оброке. Посао: Стрпљење ће вам данас донијети више користи него форсирање резултата. Финансијско питање које вас оптерећује могло би почети да се рјешава. Савјет: Вјерујте свом осјећају за прави тренутак.

Близанци

Љубав: Комуникација је кључна за љубавне односе, али бирајте ријечи пажљиво. Слободни Близанци могли би започети занимљив разговор који ће се развијати брже него што очекују. Здравље: Ментални умор може бити израженији од физичког. Направите неколико пауза током дана и покушајте да смањите вријеме проведено пред екранима. Посао: Бићете пуни идеја и лако ћете повезивати информације које другима промичу. Ипак, немојте започињати више нових задатака него што реално можете завршити. Савјет: Запишите идеје прије него што одлучите које ћете реализовати.

Рак

Љубав: Емоције су појачане, па ћете лако препознати шта вам прија, а шта вас удаљава од друге особе. Слободни Ракови могли би добити неочекивану поруку или знак пажње. Здравље: Потребно вам је више мира него иначе. Обратите пажњу на напетост у тијелу и пронађите вријеме за одмор. Посао: Неко ће можда покушати да вам наметне свој темпо, али нема потребе да због тога мијењате властите приоритете. Добро ћете се снаћи у задацима који захтијевају стрпљење и прецизност. Савјет: Не преузимајте туђе проблеме као своје.

Лав

Љубав: Привлачићете пажњу гдје год да се појавите, а партнер би могао показати појачану потребу за вашом близином. Слободни Лавови имају прилику за сусрет који би могао пробудити радозналост. Здравље: Енергије имате довољно, али немојте претјеривати са обавезама. Вече проведено у опуштеној атмосфери помоћи ће вам да се ресетујете. Посао: Ово је добар дан да покажете шта знате, нарочито ако сте у посљедње вријеме имали осјећај да ваш труд није довољно примијећен. Будите сигурни у себе, али избјегавајте непотребно надметање. Савјет: Нека резултати говоре умјесто вас.

Дјевица

Љубав: Потреба да анализирате сваку ријеч могла би вам закомпликовати једноставну ситуацију. Препустите се тренутку и не тражите скривено значење у свему. Здравље: Организованост вам прија, али тијелу је потребан и предах. Обратите пажњу на пробаву и покушајте да једете спорије. Посао: Ваша прецизност долази до изражаја и могуће је да ћете исправити грешку коју су други превидјели. Дан је повољан за завршавање заосталих обавеза и сређивање документације. Савјет: Не тражите савршенство тамо гдје је довољно да нешто буде добро.

Вага

Љубав: Жеља за складом могла би вас навести да прећутите оно што заиста мислите. Искрен разговор донијеће више блискости него покушај да по сваку цијену избјегнете неслагање. Здравље: Потребно вам је више равнотеже између обавеза и одмора. Лагана шетња или вријеме проведено ван свакодневне гужве могу вам пријати. Посао: Бићете успјешни у преговорима и комуникацији са колегама. Ако имате неријешено питање, покушајте да га данас отворите. Савјет: Реците јасно шта желите, без потребе да се правдате.

Шкорпија

Љубав: Интензитет емоција биће изражен, али немојте дозволити да сумња преузме контролу. У вези је могућ важан разговор након којег ће многе ствари бити јасније. Здравље: Напетост се може накупљати ако све покушавате држати под контролом. Пронађите начин да се ментално растеретите. Посао: Дан је погодан за рјешавање компликованих задатака и ситуација које захтијевају дискрецију. Не откривајте планове свима док не будете сигурни у наредни корак. Савјет: Неке ствари је боље посматрати него одмах коментарисати.

Стријелац

Љубав: Потреба за слободом биће наглашена, али то не значи да морате бјежати од блискости. Слободни Стријелци могли би упознати некога кроз посао, пријатеље или краћи излазак. Здравље: Пријаће вам кретање и промјена рутине. Немојте игнорисати умор ако сте претходних дана имали превише активности. Посао: Нова идеја могла би вам отворити занимљиву могућност, али прије одлуке провјерите све детаље. Не обећавајте више него што можете испунити. Савјет: Ентузијазам је добар почетак, али план доноси резултат.

Јарац

Љубав: Партнер би могао пожељети више времена са вама, док ћете ви бити окупирани обавезама. Слободни Јарчеви неће бити расположени за површне контакте и тражиће нешто конкретније. Здравље: Пазите да посао не буде важнији од одмора. Кратак предах током дана могао би направити велику разлику. Посао: Одговорност коју показујете доноси вам додатно повјерење. Могуће је да ћете добити задатак који ће захтијевати више времена, али и отворити простор за доказивање. Савјет: Не одбијајте помоћ само зато што сте навикли да све радите сами.

Водолија

Љубав: Необичан разговор могао би промијенити ваш поглед на једну особу. Заузети Водолије требало би да партнеру дају довољно простора, али и покажу да им је стало. Здравље: Промјенљиво расположење може бити посљедица исцрпљености. Одвојите вријеме за активности које вас ментално опуштају. Посао: Креативност ће вам бити једна од највећих предности. Не плашите се да предложите другачије рјешење ако видите да постојећи начин не даје резултате. Савјет: Не одбацујте нову идеју само зато што није уобичајена.

Рибе

Љубав: Бићете посебно осјетљиви на туђе расположење и лако ћете примијетити оно што није изговорено. Слободне Рибе могу осјетити снажну привлачност према особи која им дјелује помало недостижно. Здравље: Потребно вам је више одмора и мање менталног оптерећења. Посветите пажњу сну и покушајте да завршите дан без непотребних брига. Посао: Интуиција ће вам помоћи да процијените коме можете вјеровати и којим путем треба кренути. Ипак, важне одлуке донесите тек након што провјерите чињенице. Савјет: Слушајте интуицију, али је провјерите разумом.

(Мондо)

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