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Преминуо некадашњи МЛБ бацач: Брајан Волф изгубио борбу у 46. години

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17.09.2026 08:09

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Фото: George Becker/Pexels

Некадашњи релиф бацач Торонто Блу Џејса, Брајан Волф, преминуо је почетком ове недјеље у 46. години живота.

Тужну вијест потврдила је његова супруга Рејчел на друштвеним мрежама, наводећи да је Волф преминуо у уторак рано ујутру након „изузетно тешке и мучне борбе”. Она није износила додатне детаље, па узрок смрти за сада није званично познат.

Волф, родом из Фулертона у Калифорнији, изабран је на МЛБ драфту 1999. године у шестој рунди од стране Минесота Твинса директно из средње школе. Након вишегодишњег каљења у нижим лигама, 2006. године је трејдован у Торонто.

Само годину дана касније изборио се за мјесто у најјачој бејзбол лиги свијета, гдје је у својој дебитантској сезони пружио сјајне партије за Блу Џејсе. Наступио је на 38 утакмица као измјена из булпена и завршио сезону са одличним просјеком зарађених поена (ЕРА) од 2,98.

Током три сезоне у Торонту, Брајан је забиљежио укупно 72 наступа у МЛБ-у, остваривши скор од 5 побједа и 5 пораза уз ЕРА од 3,81. Након сезоне 2009. преселио се у Јапан, гдје је успјешно наступао све до краја своје професионалне каријере, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

преминуо спортиста

спорт

Спортски рекорди

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