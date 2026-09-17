Преминуо некадашњи МЛБ бацач: Брајан Волф изгубио борбу у 46. години

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи релиф бацач Торонто Блу Џејса, Брајан Волф, преминуо је почетком ове недјеље у 46. години живота.
Тужну вијест потврдила је његова супруга Рејчел на друштвеним мрежама, наводећи да је Волф преминуо у уторак рано ујутру након „изузетно тешке и мучне борбе”. Она није износила додатне детаље, па узрок смрти за сада није званично познат.
Волф, родом из Фулертона у Калифорнији, изабран је на МЛБ драфту 1999. године у шестој рунди од стране Минесота Твинса директно из средње школе. Након вишегодишњег каљења у нижим лигама, 2006. године је трејдован у Торонто.
Само годину дана касније изборио се за мјесто у најјачој бејзбол лиги свијета, гдје је у својој дебитантској сезони пружио сјајне партије за Блу Џејсе. Наступио је на 38 утакмица као измјена из булпена и завршио сезону са одличним просјеком зарађених поена (ЕРА) од 2,98.
Током три сезоне у Торонту, Брајан је забиљежио укупно 72 наступа у МЛБ-у, остваривши скор од 5 побједа и 5 пораза уз ЕРА од 3,81. Након сезоне 2009. преселио се у Јапан, гдје је успјешно наступао све до краја своје професионалне каријере, преноси Телеграф.
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