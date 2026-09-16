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Браћа близанци у истој години добили близанце: "Од среће сам пао у несвијест"

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16.09.2026 17:38

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Браћа близанци у истој години добили близанце: "Од среће сам пао у несвијест"
Фото: Printscreen/RTS

Оба брата и њихове супруге до близанаца су дошли након низа покушаја потпомогнуте оплодње, па је славље било тим веће.

Браћа близанци Ивица и Маријан Вука ове године обојица су постали очеви близанаца. У породицу су стигли Ариа, Јаков, Јуре и Франко, а њихов дом испуњен је срећом и весељем. О двострукој двострукој срећи у породици Вука пише РТЛ.

Ивица и Маријан рођени су 1980. године и од тада су нераздвојни.

„Јако смо повезани и то је можда људима несхватљиво, али то је тако“, каже Ивица.

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Њихова повезаност показала се и док су се професионално бавили фудбалом.

„Брату оде задња ложа, мени оде за седам дана иста та ложа. Или он извади зуб, ја извадим зуб на другој страни“, присјећа се Маријан.

Стога не чуди што је, када су се родили његови близанци Јуре и Франко, први позив упутио управо брату.

„Прво је мене назвао и рекао – брате, близанци су. И идемо ми сад нас двојица исплакати се, уживати, прославити“, препричава Ивица.

Оба брата и њихове супруге до близанаца су дошли након низа покушаја потпомогнуте оплодње, па је славље било тим веће.

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„Послије пуно борбе, дуги низ година, остварила нам се највећа жеља да постанемо родитељи“, признаје Маријан.

Ове године најприје су на свијет стигла Ивичина дјеца, Ариа и Јаков.

„Кад сам био у болници и видио на ултразвуку да су двоје, од среће сам пао у несвијест“, каже Ивица.

Његова супруга Тихана дјецу је први пут видјела дан након царског реза.

„Тек сам их онда угледала, тек сам их онда видјела и онда сам тек била свјесна да их имам“, говори она.

Убрзо је срећа стигла и у Маријанов дом. Његова супруга Елена каже да су им се емоције мијешале.

„Када смо сазнали да су близанци, осјећали смо и срећу и страх. Али сада када су дошли, срећни смо што је пуна кућа“, додаје Елена.

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Занимљиво је да у њиховој широј породици већ постоји склоност ка близанцима.

„Од супруге мама исто има сестру близанкињу, нас двоје смо близанци, а сад и старији брат има цуру која има брата близанца“, објашњава Маријан.

Неизмјерну срећу због принова показује и Маријанова старија кћерка Карла, која радо помаже.

„Храним их и пресвлачим их“, похвалила се.

Маријан се присјетио и весеља које је владало када се Карла родила.

„Кад се кћеркица родила, то је била прва унука у породици Вука. Могу рећи да се мама попела на кров од куће, то је била фешта“, каже он.

Браћа Вука истичу да су им новорођени близанци „тачка на и“ њихових живота, те им у будућности желе само много здравља, среће и љубави.

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Тагови :

близанци

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