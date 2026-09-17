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Искључења струје у Бањалуци

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17.09.2026 07:29

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Дио бањалучких насеља и улица данас неће имати струју, потврдили су из "Електрокрајине".

"У периоду од осам до 14 часова без струје ће бити дијелови насеља Бочац (Дајџићи, Тривуновићи, Дринићи и Вршани)", поручили су из овог предузећа.

Из "Електрокрајине" су додали како у периоду од девет до 12 часова електричне енергије неће бити ни у дијеловима улица Доситеја Обрадовића, Јеврејска, Краља Алфонса XIII, Милана Ракића, Саве Ковачевића, Српска и Васе Глушца.

У периоду од девет до 14 часова струје неће бити у дијеловима сљедећих улица: Надежде Петровић, Косовска и Сутурлија, те у дијеловима насеља Буквалек, Доња Кола, Перван, Голеши, Драгочај (Страњани) и Бистрица (Мучаловићи).

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Такође ће без струје у периоду од 9.30 до 12.30 бити и дијелови улица Булевар војводе Живојина Мишића бр. 37-53, Кнежопољска бр. 10 и 14, и Мише Ступара бр.46 и 48.

Из "Електрокрајине" су поручили како се искључење очекује и за дијелове улица Еугена Кумчића, Фрушкогорска, Крајишких бригада, Милана Радмана, Наталије Јовић бр. 2 и 16, Недељка Чабриновића бр. 16 и 18, Његошева, Ранка Миличевића и Српских пилота бр. 29 и 33 у периоду од 11 до 14 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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