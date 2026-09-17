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Министар из БиХ хит на мрежама: Колико има факултета?

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17.09.2026 07:28

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Диплома факултет студије
Фото: Pexels

Министар привреде Босанско-подрињског кантона Менсад Арнаут гостовао је у дебатној емисији коју емитује РТВ БПК.

Током емисије Арнаут је одговарао на питања гледалаца, a разговарало се и о Арнаутовом образовању.

Пажњу је привукао дио разговора у којем је министар, говорећи о свом образовању, прво навео да је завршио три факултета, а потом у истом одговору споменуо четири.

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Разговор се односио и на мјесто на којем је магистрирао.

Арнаут је министар привреде у Влади Босанско-подрињског кантона.

Видео снимак његовог обраћања у програму уживо можете погледати испод.

(Радиосарајево.ба)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Менсуд Арнаут

факултети

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