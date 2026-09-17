Министар из БиХ хит на мрежама: Колико има факултета?

Аутор:АТВ редакција
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Министар привреде Босанско-подрињског кантона Менсад Арнаут гостовао је у дебатној емисији коју емитује РТВ БПК.
Током емисије Арнаут је одговарао на питања гледалаца, a разговарало се и о Арнаутовом образовању.
Пажњу је привукао дио разговора у којем је министар, говорећи о свом образовању, прво навео да је завршио три факултета, а потом у истом одговору споменуо четири.
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Разговор се односио и на мјесто на којем је магистрирао.
Арнаут је министар привреде у Влади Босанско-подрињског кантона.
Видео снимак његовог обраћања у програму уживо можете погледати испод.
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