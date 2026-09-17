Представнички дом америчког Конгреса усвојио закон о санкцијама Русији и Ирану

Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом америчког Конгреса усвојио је закон о санкцијама Русији и Ирану са 262 гласа "за" и 159 "против", упркос противљењу дијела демократског руководства због одредби којима се проширују предсједничка овлашћења за увођење царина.
За закон је гласало 58 демократа, док је седам републиканаца било против, пренио је Си-Би-Ес.
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Сенат је закон, назван "Закон Линдсија О. Грејема о санкцијама Русији и Ирану из 2026. године", усвојио у августу уз снажну двостраначку подршку, а сада је прослијеђен предсједнику Доналду Трампу.
Закон омогућава предсједнику да уведе царине до 100 одсто на робу из пет највећих купаца руске нафте или природног гаса. Изузете су земље које мање од 15 одсто природног гаса увозе из Русије и предузимају "значајне" кораке за смањење тог увоза.
Предвиђене су и санкције руском предсједнику Владимиру Путину, члановима његове владе, олигарсима, као и руским банкама и финансијским институцијама. Према подацима Центра за истраживање енергије и чистог ваздуха, Кина и Индија су највећи купци руске сирове нафте. Европска унија је посљедњих година значајно смањила увоз руског гаса, док је продаја Кини порасла.
На захтјев Трампове администрације, закон обухвата и санкције иранском енергетском и оружарском сектору. Предсједник добија могућност да укине санкције ако Конгресу потврди да је то у националном интересу САД.
Предсједник Представничког дома Мајк Џонсон рекао је да закон шаље "снажну поруку америчког јединства" и да администрацији даје средства за окончање сукоба у Украјини. Лидер мањине у Представничком дому Хаким Џефрис, лидерка демократа Кетрин Кларк и предсједник демократског кокуса Пит Агилар навели су да не могу Трампу повјерити нова овлашћења за увођење тарифа, оцјењујући да би оне могле додатно да повећају трошкове америчким породицама.
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Демократски посланици Грегори Микс, Дон Бајер и Ричард Нил претходно су упозорили да би закон "драматично проширио предсједничка царинска овлашћења", док је Микс након гласања рекао да се нада да ће Трамп доказати да су њихове сумње биле неоправдане и спровести закон како је предвиђено.
Републикански посланик Мајкл Мекол рекао је да закон има подршку украјинског предсједника Володимира Зеленског и оцијенио да су царине начин да се појача притисак санкција на Русију.
(Танјуг)
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