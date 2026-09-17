Избио пожар у старачком дому: Због задобијених опекотина двије особе завршиле у болници

Аутор:АТВ редакција
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Након синоћњег избијања пожара у једном од старачких домова, због опекотина у Универзитетски клинички центар Тузла хоспитализована су два пацијента, потврдила је јутрос портпаролка УКЦ Тузла Ерсија Ашчерић Мујединовић.
Пацијент иницијала О. Х. 1948 годиште, задобио је тешке опекотине удружене са инхалаторним опекотинама. Пацијент је интубиран и на механичкој је вентилацији.
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Други пацијент иницијала М.О. задобио је опекотине лица и тијела. Опште стање оба пацијента је тешко.
Дежурне екипе УКЦ-а Тузла спремно и професионално су одговориле на хитан пријем, дијагностички и оперативни, као и све друге третмане које је захтјевало здравствено стање повријеђених, додала је портпаролка.
(Аваз)
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