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Хеликоптер ОС БиХ и данас гаси пожар на планини Чврсници

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17.09.2026 10:53

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Фото: James Lee/Pexels

Хеликоптер Оружаних снага БиХ и данас наставља гашење пожара на планини Чврсници, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Хеликоптером Оружаних снага јуче су обављена два налета, од којих је сваки трајао по два часа, при чему је избачено укупно 18.000 литара воде, уз употребу противпожарног ведра запремине око 1.000 литара.

Будући да је ријеч о највишој планини у Херцеговини, у саопштењу се истиче да је летење над Чврсницом увијек захтјевно у љетним мјесецима, јер висока температура представља додатно напрезање за мотор летјелице, а изазов може представљати и јак вјетар.

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На задацима гашења пожара посаде хеликоптера морају бити додатно опрезне, јер густ дим смањује видљивост, а може још више отежати и рад хеликоптерског мотора.

Према информацијама цивилних институција, пожар на Чврсници примијећен је прије два дана на локалитету Развале, на надморској висини од 1.850 метара.

По процедурама, ресурси Оружаних снага користе се за помоћ цивилним институцијама када оне исцрпе све могућности успјешне борбе са ватреном стихијом.

(Срна)

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Тагови :

Оружане снаге БиХ

пожар

Хеликоптер

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