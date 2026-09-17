Одбјегли поштар из БиХ већ на слободи, дошао преко Сплита

Аутор:АТВ редакција
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Поштар Стипе Јукић (31) из Чапљине, који је ухапшен јуче, 16. септембра, након што је за његово филмско бјекство чуо цијели регион, пуштен је да се брани са слободе, а сам се предао полицији на граници, након што је претходно долетио у Сплит, сазнају "Независне новине".
Извор, упућен у истрагу, каже да се испоставила тачном тврдња да је био на Тајланду, односно у Бангкоку.
"Дао је изјаву, пуштен је да се брани са слободе, тако да ће суђење чекати на слободи", рекао је извор "Независних новина".
Остаје нејасно гдје су паре од пензија које је, како се тврди, однио са собом. Наш извор тврди да ће сав новац вратити.
"Када су у питању летови којим се вратио, крајња дестинација му је била Сплит. Потом је из Сплита дошао и сам се предао полицији на граници. Током саслушања је полицији описао све тачно шта се издешавало", открива саговорник "Независних новина".
Јукић је, подсјетимо, осумњичен да је побјегао са новцем од пензија. Још 7. септембра пријављен је његов нестанак, а он се, како је утврђено, 5. септембра у вечерњим сатима упутио у правцу Мостара, а потом је изашао из БиХ.
"Дана 16. септембра 2026. године око 14.30 на међународном граничном прелазу Бијача ухапшен је С.Ј. (1995) из Чапљине, а по расписаној потрази МУП-а ХНК", речено је из МУП-а ХНК.
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Припадници Полицијске управе Чапљина су га преузели те је смјештен у просторије за задржавање.
"О свему су упознати Одјел криминалистичке полиције и тужилац те се предузимају даљње потребне мјере и радње", речено је из МУП-а ХНК.
Подсјетимо, како су "Независне новине" раније објавиле, полицајци су, након пријаве да је нестао, утврдили да је напустио БиХ. Тада долази до обрта.
"Дана 10. септембра 2026. године против С.Ј. је поднесена пријава због сумње у утају те је за њим расписана оперативна потрага као за починиоцем кривичног дјела, а не више као несталом особом", рекли су из полиције.
Овај случај добио је, подсјетимо, потпуно бизарну епизоду: грађани су почели да му сакупљају новац и већ су прикупили око 2.000 евра.
На ТикТоку је објављен снимак на којем је, како постоје тврдње, Стипе у друштву дјевојке, а видео је, како се наводи, настао на Тајланду. Међутим, вјеродостојност тих тврдњи није потврђена.
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