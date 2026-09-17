Logo

Откривамо имена шест ухапшених у акцији "Кота"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 09:37

Коментари:

0
Акција Кота
Фото: АТВ

Шест особа ухапшених у акцији "Кота" спроведено је јутрос у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Како сазнаје АТВ у акцији су ухапшени и Тужилаштву предати Слијепчевић Предраг (1967), Гвоздерац Стојан (1959), Јованић Ранко (1989), Глишић Ненад (1978), Шушњар Ђорђе (2001), сви из Градишке, те Савић Маринко (1965) из Козарске Дубице.

Подсјећамо, у акцији кодног назива "Кота" заплијењено је више војних пушака и експлозивних направа.

Полиција је током акције пронашла и одузела двадесет и двије војне пушке, двије ловачке, пиштољ, око 1.900 комада муниције, 46 бомби, три мине, 12 тромблона, ручни минобацач, као и бројно друго оружје и опрема.

Претреси су извршени на десет локација на подручју полицијских управа Градишка и Приједор, а ухапшено је шест особа

"Дио оружја био је намијењен за транспорт ван подручја Градишке, чиме је, пресјечен канал недозвољене трговине оружјем који је дјеловао од раније", саопштено је из полиције.

Акција је спроведена под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а спровели су је полицијски службеници ПУ Градишка и Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Кота

Полиција

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Акција Кота

Хроника

Шесторка ухапшена у акцији "Кота" спроведена у ОЈТ Бањалука - ВИДЕО

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Повријеђени у пожару у старачком дому у тешком стању: Љекари им се боре за живот

3 ч

0
модернизација просторија болница Брчко

Хроника

Избио пожар у старачком дому: Због задобијених опекотина двије особе завршиле у болници

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Удес у Бањалуци, успорен саобраћај

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима