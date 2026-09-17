Додик и Леви: Поносни смо на пријатељство које повезује српски и јеврејски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик борави у посјети Израелу, гдје се данас састао са херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа Мошеом Левијем.
"Лијепо је поново бити с Мошеом Левијем, херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа", рекао је Додик.
Додик додаје да је Леви човјек који је у најтежим тренуцима показао изузетну храброст, а данас својим односом према нашем народу и поштовањем према нашим жртвама потврђује да се истинска пријатељства не мјере ријечима, него дјелима.
Лијепо је поново бити с Мошеом Левијем, херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа. Човјек који је у најтежим тренуцима показао изузетну храброст, а данас својим односом према нашем народу и поштовањем према нашим жртвама потврђује да се… pic.twitter.com/Csjb52zeoA— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 17, 2026
"Поносни смо на пријатељство које повезује српски и јеврејски народ - пријатељство изграђено на поштовању, заједничком памћењу и разумијевању цијене слободе", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
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