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Додик и Леви: Поносни смо на пријатељство које повезује српски и јеврејски народ

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17.09.2026 10:43

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Предсједник Милорад Додик борави у посјети Израелу , гдје се данас састао са херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа Мошеом Левијем.
Фото: @MiloradDodik/X

Предсједник Милорад Додик борави у посјети Израелу, гдје се данас састао са херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа Мошеом Левијем.

"Лијепо је поново бити с Мошеом Левијем, херојем Израела, великим личним и пријатељем Републике Српске и братом српског народа", рекао је Додик.

Додик додаје да је Леви човјек који је у најтежим тренуцима показао изузетну храброст, а данас својим односом према нашем народу и поштовањем према нашим жртвама потврђује да се истинска пријатељства не мјере ријечима, него дјелима.

"Поносни смо на пријатељство које повезује српски и јеврејски народ - пријатељство изграђено на поштовању, заједничком памћењу и разумијевању цијене слободе", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Моше Леви

Израел

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