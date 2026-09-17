Logo

Мајка се током ручка удавила пред дјецом: Љекари нису успјели да је спасу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 12:46

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Ванина Соледад Соса имала је 30 година и била је мајка двоје дјеце, узраста од 11 и 6 година. Преминула је у недјељу у граду Сумампа, након што се током породичног ручка загрцнула храном.

Њена дјеца су изашла из куће да потраже помоћ када је настала хитна ситуација.

илу-алкохол-02052026

Свијет

Од тровања метанолом преминуло најмање 48 особа

Инцидент се догодио око 13.30, у кући у којој је Соса живјела. У том тренутку жена је била са мајком и своје двоје дјеце, када јој је храна зачепила дисајне путеве. Ситуација је изазвала очајничку потрагу за помоћи, пише ТН.цом.

Двоје дјеце изашло је из куће да потражи помоћ. Један комшија је чуо њихов позив, ушао у кућу и пронашао Сосу у тешком стању. Због хитности ситуације одлучио је да је својим аутомобилом одвезе у болницу у Сумампи.

Жена је у здравствену установу стигла у критичном стању. Љекари су покушали да ослободе њене дисајне путеве, а спровели су и кардиопулмоналну реанимацију. Међутим, нису успјели да је спасу и њена смрт је потврђена неколико минута касније.

Соса је живјела у Сумампи, граду који се налази у департману Кебрачос, на југу провинције Сантјаго дел Естеро. Имала је 30 година и била је мајка двоје деце, која су била са њом у тренутку инцидента. За сада нису објављени други подаци о њеном послу или приватном животу.

хапшење, лисице

Хроника

Мушкарац ухапшен због паљења аутомобила у Сарајеву

Смрт жене изазвала је потрес међу становницима града. Након инцидента интервенисали су припадници Комесаријата број 33 у Сумампи. Полицајци су разговарали са члановима породице како би утврдили како је дошло до смрти.

У почетку је случај третиран као природна смрт. Надлежни су чекали одговарајућу лекарску потврду како би завршили поступак.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преминула жена

Аргентина

ручак

љекари

Коментари (0)

Прочитајте више

хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Занимљивости

Почиње њихових 10 најљепших дана: 3 знака чека новац и велики преокрет

2 ч

1
Ресторан кажњен због мрава

Свијет

Ресторан кажњен због мрава

3 ч

0
Мушкарац држи нож

Регион

Ухапшен мушкарац који је пријетио дјеци ножем у возу

3 ч

0
пелет дрво сировина енергент ватра гријање

Друштво

Поскупио чак 150 одсто: Ево колико кошта тона пелета

3 ч

0

Више из рубрике

Алкохол

Свијет

Од тровања метанолом преминуло најмање 48 особа

2 ч

0
Ресторан кажњен због мрава

Свијет

Ресторан кажњен због мрава

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Нове санкције усвојене у конгресу су непријатељски потез

3 ч

0
Посао

Свијет

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима