Мајка се током ручка удавила пред дјецом: Љекари нису успјели да је спасу

Аутор:АТВ редакција
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Ванина Соледад Соса имала је 30 година и била је мајка двоје дјеце, узраста од 11 и 6 година. Преминула је у недјељу у граду Сумампа, након што се током породичног ручка загрцнула храном.
Њена дјеца су изашла из куће да потраже помоћ када је настала хитна ситуација.
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Инцидент се догодио око 13.30, у кући у којој је Соса живјела. У том тренутку жена је била са мајком и своје двоје дјеце, када јој је храна зачепила дисајне путеве. Ситуација је изазвала очајничку потрагу за помоћи, пише ТН.цом.
Двоје дјеце изашло је из куће да потражи помоћ. Један комшија је чуо њихов позив, ушао у кућу и пронашао Сосу у тешком стању. Због хитности ситуације одлучио је да је својим аутомобилом одвезе у болницу у Сумампи.
Жена је у здравствену установу стигла у критичном стању. Љекари су покушали да ослободе њене дисајне путеве, а спровели су и кардиопулмоналну реанимацију. Међутим, нису успјели да је спасу и њена смрт је потврђена неколико минута касније.
Соса је живјела у Сумампи, граду који се налази у департману Кебрачос, на југу провинције Сантјаго дел Естеро. Имала је 30 година и била је мајка двоје деце, која су била са њом у тренутку инцидента. За сада нису објављени други подаци о њеном послу или приватном животу.
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Смрт жене изазвала је потрес међу становницима града. Након инцидента интервенисали су припадници Комесаријата број 33 у Сумампи. Полицајци су разговарали са члановима породице како би утврдили како је дошло до смрти.
У почетку је случај третиран као природна смрт. Надлежни су чекали одговарајућу лекарску потврду како би завршили поступак.
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