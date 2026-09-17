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Ресторан кажњен због мрава

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17.09.2026 12:28

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Ресторан кажњен због мрава
Фото: Unsplash

Јужнокорејски суд новчано је казнио један од најпознатијих ресторана у Сеулу због служења десерта украшеног мравима, пошто према локалним законима о безбједности хране није дозвољена конзумација тих инсеката.

Управник ресторана "Evett", који има двије Мишелинове звјездице, кажњен је са 5.400 фунти, док извршна директорка угоститељског објекта мора да плати 8.000 фунти, пренио је Гардијан.

Судија у Сеулу Ли Се-чанг изјавио је да прекршај није безначајан пошто су нивои тешких метала у мравима били изнад дозвољених граница, преносе Независне новине.

Он је навео да је узео у обзир чињеницу да су оптужени признали кривично д‌јело и да нису раније кажњавани, преноси Тан‌југ.

Десерт са мравима послужен хиљадама гостију

Само 10 врста инсеката одобрено је као састојак хране у Јужној Кореји, укључујући скакавце, црве и свилене бубе.

Министарство је покренуло истрагу након што је примијетило помињање јела са мравима у објавама и на друштвеним мрежама.

Тужилаштво је саопштило да је ресторан увозио сушене мраве из САД и Тајланда путем поште од априла 2021. године.

Процијењено је да је десерт послужен за 12.274 гостију, при чему је искоришћено 49.096 мрава, чиме је остварен укупан приход од око 65.000 фунти.

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Тагови :

ресторан

Суђење

мрав

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