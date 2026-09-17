Припрема дома за хладне дане: 10 ствари које требате провјерити прије зиме

Аутор:АТВ редакција
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Јесен је право вријеме за припрему дома за зиму. Ситни кварови који се љети не примјећују зими могу постати велики проблем - од губитка топлоте и већих рачуна за гријање до влаге, пуцања инсталација и проблема са кровом.
Док још нема великих хладноћа и падавина, лакше је провјерити гријање, прозоре, кров, олуке, димњак и инсталације, а евентуалне кварове поправити на вријеме.
Добра вијест је да за дио провјера није потребан мајстор. Многе ствари можете прегледати сами, док је за димњак, гасне инсталације, електричне инсталације и озбиљније кварове потребно ангажовати стручну особу.
Један од најједноставнијих начина да се смањи губитак топлоте јесте провјера прозора и врата.
Прегледајте:
Ако су заптивке оштећене или истрошене, хладан ваздух лакше улази у просторију, а топао излази. Због тога гријање мора радити више како би се одржала иста температура. Посебну пажњу обратите на старе прозоре и врата, јер управо они често представљају једно од мјеста кроз које се губи највише топлоте.
Ако се гријете на централно или етажно гријање, радијаторе треба провјерити прије почетка сезоне.
Провјерите:
Ако је радијатор хладан при врху, могуће је да се у њему налази ваздух и да га треба одзрачити. Код система гријања који захтијевају стручну интервенцију, преглед треба препустити сервисеру.
Не треба чекати први хладан дан да бисте открили да гријање не ради како треба.
За одзрачивање радијатора потребна су вам два равна кључа, пешкир и посуда за воду.
Димњак је једна од најважнијих ствари које треба провјерити прије сезоне гријања, посебно у кућама које користе пећи и котлове на дрва, угаљ или друга чврста горива.
Димњак треба прегледати и очистити у складу са потребама система и локалним правилима, а преглед и чишћење треба да обави стручна особа. Наслаге чађи и друге нечистоће могу отежати правилно одвођење димних гасова и повећати ризик од пожара и тровања угљен-моноксидом. Због тога ово није посао који треба одлагати до првог паљења пећи.
Љето је право вријеме за преглед крова, али ако то још нисте урадили, почетак јесени је посљедњи тренутак да провјерите његово стање.
Обратите пажњу на:
Проблем који изгледа мали током сушног периода може током јесенских киша и зимског снијега прерасти у озбиљно прокишњавање.
Ако је кров тешко доступан или је преглед ризичан, немојте се пењати сами – ангажујте мајстора.
Јесен доноси лишће, а оно врло брзо може зачепити олуке и одводне цијеви.
Зато прије већих падавина провјерите да ли су:
Зачепљени олуци могу довести до задржавања воде и њеног слијевања низ фасаду, а дуготрајна влага може оштетити зидове.
Ако сте током љета примијетили тамне мрље на зидовима, неугодан мирис или влагу, немојте чекати зиму.
Прегледајте посебно:
Важно је утврдити узрок влаге, а не само префарбати зид. Ако постоји цурење, проблем са изолацијом или кондензација, буђ ће се поново појавити.
Током зиме, када се мање провјетрава и више грије, проблеми са кондензацијом и буђи могу постати израженији.
Ако имате бојлер за припрему топле воде, прије зиме провјерите његово стање.
Обратите пажњу на:
Ако примијетите цурење, мирис паљевине, варничење или друге неуобичајене појаве, немојте сами растављати уређај. Искључите га ако је безбједно и позовите овлашћеног сервисера.
Водне инсталације у хладним, негријаним просторима посебно су осјетљиве током зиме.
Провјерите цијеви које пролазе кроз:
Ако постоји опасност од смрзавања, цијеви треба адекватно заштитити изолацијом, а инсталације у објектима који се не користе током зиме по потреби припремити за период ниских температура.
Пукнута цијев може направити велику штету, посебно ако се квар догоди док никога нема код куће.
Без обзира на то да ли се гријете на струју, дрва, пелет, гас или други енергент, добро је систем провјерити прије него што буде најпотребнији.
За гасне уређаје, котлове и сложеније системе гријања преглед треба да обави квалификовани сервисер.
Ако имате пећ или котао на чврсто гориво, припремите и довољне количине горива прије него што наступи период интензивног гријања.
Добра термоизолација може направити велику разлику у томе колико брзо се простор хлади и колико енергије је потребно за гријање.
Не морате одмах размишљати о великој адаптацији.
Ако планирате озбиљније радове на термоизолацији, јесен је добро вријеме да направите план и процијените трошкове.
Кратка чек листа за припрему куће за зиму
Припрема куће за зиму није само питање удобности и већег рачуна за гријање. Неке провјере директно су повезане са безбједношћу укућана.
Посебно треба обратити пажњу на димњаке, уређаје који сагоријевају гориво, електричне инсталације и могућност цурења гаса или угљен-моноксида. Код таквих система не треба импровизовати нити покушавати поправке за које немате знање и опрему.
Најбоље је кварове ријешити док је вријеме још релативно топло, јер када стигну први хладни дани, мајстори и сервиси често имају много више посла.
Ако ове јесени направите само једну кућну листу, нека то буде ова: прегледајте све што би могло постати проблем када температура падне. Неколико сати провјере сада може значити много мање проблема током цијеле зиме, пише Глас Српске.
(Мондо)
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