Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је на локалитету Јелина-Врандук, Град Зеница када се десила несрећа приликом одржавања пруге Жељезница Федерације Босне и Херцеговине.
Како је за "Аваз" потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић догађај се десио у 10:05 сати.
"Данас, 17.09., у 10:05, локалитет Јелина-Врандук, Град Зеница, смртно је страдало лице Ч.Н. из Зенице. Упосленик је Жељезница ФБиХ", рекла је Екиновић.
Патрола полиције је на лицу мјеста.
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"Увиђај врше службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе И, уз надзор кантоналног тужиоца. Увиђај се ради", потврдила је Екиновић за "Аваз".
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