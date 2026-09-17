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Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ

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17.09.2026 12:54

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Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Једна особа погинула је на локалитету Јелина-Врандук, Град Зеница када се десила несрећа приликом одржавања пруге Жељезница Федерације Босне и Херцеговине.

Како је за "Аваз" потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић догађај се десио у 10:05 сати.

"Данас, 17.09., у 10:05, локалитет Јелина-Врандук, Град Зеница, смртно је страдало лице Ч.Н. из Зенице. Упосленик је Жељезница ФБиХ", рекла је Екиновић.

Патрола полиције је на лицу мјеста.

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"Увиђај врше службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе И, уз надзор кантоналног тужиоца. Увиђај се ради", потврдила је Екиновић за "Аваз".

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Тагови :

трагедија

Зеница

Погинуо радник

жељезнице фбих

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