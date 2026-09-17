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Дојава о бомби у Угоститељској школи у Бањалуци, огласила се полиција

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17.09.2026 12:10

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

Полицијској управи Бањалука јутрос је пријављено да се у просторијама једне средње школе у Бањалуци налази експлозивна направа.

Бањалучка полиција извршила је противдиверзиони преглед и том приликом утврђено је да нема безбједносних пријетњи.

О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио предузимање неопходних мјера и радњи.

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Тагови :

Бањалука

дојава о бомби

Полиција

Школа

ПУ Бањалука

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