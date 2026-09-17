Дојава о бомби у Угоститељској школи у Бањалуци, огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијској управи Бањалука јутрос је пријављено да се у просторијама једне средње школе у Бањалуци налази експлозивна направа.
Бањалучка полиција извршила је противдиверзиони преглед и том приликом утврђено је да нема безбједносних пријетњи.
О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио предузимање неопходних мјера и радњи.
Хроника
Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
19
15
16
15
08
14
54
Тренутно на програму