Шири се снимак Анели и Филипа жестоке акције пред свима

Аутор:АТВ редакција
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Ријалити учесници Анели Ахмић и Филип Ђукић су након расправе завршили испод покривача гдје су имали односе пред пуном собом.
Анели и Филип данима имају несугласице и свађе у својој вези због чега су многи фанови помислили да би могло да дође до раскида.
Ипак, они су сада на изненађење многих завршили испод покривача.
Док су остали цимери спавали у соби, Анели се завукла испод покривача и препустила се страстима. Она је "зајахала" Филипа, а њихова врела акција одзвањала је Белом кућом.
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Подсјетимо, јавност је кренула да бруји о Филиповој и Анелиној вези када су пре почетка "Елите 10" кренули да проводе вријеме заједно. Ахмићева тада није жељела да призна да међу њима има нечега, али након уласка у ријалити више нису могли да се крију.
Снимак њиховог интимног односа се шири друштвеном мрежом Икс.
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