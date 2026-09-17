Ана Ивановић открила чиме се бави након тениса

Аутор:АТВ редакција
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Ана Ивановић након развода од Бастијана Швајнштајгера живот је наставила у Шпанији, гдје са дјецом живи у вили на Палма де Мајорки коју је купила још 2008. године, док је била на врхунцу тениске каријере.
Како се наводи, за некретнину је тада издвојила око 4,5 милиона евра, а касније је у реновирање уложила још око три милиона. Управо Мајорка је временом постала њен дом и мјесто на којем је одлучила да гради породични живот.
Ана је својевремено говорила о томе због чега је изабрала да управо на овом острву живи са дјецом.
"Да, дјеца иду у школу, овдје живим, купила сам кућу 2008. године док сам још играла тенис, ово ми је постао дом. Доста је мирније овдје, проводимо доста напољу, вријеме је лијепо током цијеле године, имам три дјечака, живот је активан, лакше је са њима бити напољу, дружити се. Школе су одличне", рекла је Ана Ивановић у емисији "(Не)успјех првака".
Бивша прва тенисерка свијета, поред прихода које је остварила током успјешне спортске каријере, данас има и неколико пословних пројеката.
Један од њих је њена козметичка линија органске козметике, коју је покренула јер је жељела да направи производе чији су састав и поријекло потпуно јасни.
"Имам пар пословних пројеката. Козметичка линија је нешто што ми је блиско срцу. То је нешто што сам ја сама креирала, уз помоћ професионалаца у том пољу. То је органска козметика. Одувијек сам вољела да водим рачуна о себи на природан начин, али то је често било тешко наћи, да буде природно, да буде органско. Хтјела сам да креирам нешто што знам сто посто одакле долази и каквог је квалитета. Имам одличан тим, желим да се то развије. Бастијан користи моју линију", испричала је раније Ана.
Поред козметике, Ана је укључена и у ИТ компанију са сједиштем у Београду, у којој јој помаже брат. Како је тада навела, он је стручнији за ту област, док она учествује у пословном дијелу пројекта.
"Ту је и једна компанија, то је ИТ. Технологија је у питању, базирани смо у Београду. Мој брат је ту, он помаже око тога, он је више експерт у том пољу од мене. А ту је и пар брендова са којима Басти и ја сарађујемо у Њемачкој", рекла је бивша тенисерка у подкасту "Алесто".
Ана је својевремено поменула и сарадњу са неколико брендова у Њемачкој, коју је имала заједно са тадашњим супругом Бастијаном Швајнштајгером.
Њих двоје су се у међувремену развели након девет година брака, а адвокат Ане Ивановић потврдио је за њемачки "Билд" да је до развода дошло због "непомирљивих разлика", преноси Телеграф.
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