Васпитачи Станивуковићу: Хоћемо повећање плата, не политичке притиске

Аутор:АТВ редакција
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Синдикална организација ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, поново је упутила захтјев градоначелнику Бањалуке за одржавање састанка и отпочињање преговора о повећању плата и унапређењу положаја запослених у овој установи.
Синдикална организација се градоначелнику обратила још 3. августа 2026. године са захтјевом за преговоре, уз приједлог да се састанак одржи најкасније до 1. септембра ове године. Међутим, предложени рок није испоштован, због чега је Синдикат поново затражио хитно сазивање састанка.
"Првенствено Вас молим да поштујете права Синдикалне организације, али и мене као предсједника Синдикалне организације, будући да су иста дефинисана законским прописима и Статутом Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске", навела је предсједница Синдикалне организације Слађана Мишић.
Она је истакла да су запослени у овој установи својим избором дали повјерење Синдикалној организацији да их представља и штити њихова права и интересе.
"Користили смо и користићемо сва расположива средства, механизме и алате у оквиру закона и наших овлашћења како бисмо изборили веће плате и већа права радника, бољи положај васпитног кадра и унапређење положаја наших чланова", поручила је Мишићева.
Посебно је указала на неприхватљив притисак и покушаје директног увлачења Синдикалне организације у политичке активности.
"Истовремено нашу Синдикалну организацију директно уплићете у Вашу политичку кампању. Због тога сам принуђена да реагујем и поново затражим преговоре. Синдикални рад не смије бити предмет политичких притисака, јер је његова сврха заштита права и интереса радника", истакла је Мишићева.
Синдикална организација очекује да Град, као оснивач установе, приступи колективном преговарању и разговара о конкретним захтјевима запослених, посебно имајући у виду процес креирања ребаланса буџета Града за 2026. годину, као и припрему буџета за 2027. годину и финансијског плана Центра.
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