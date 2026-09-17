Logo

На глобалном плану: Нова криза британксе круне, свемирска истраживања и афрички економски рекорди

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

17.09.2026 10:00
На глобалном плану: Нова криза британксе круне, свемирска истраживања и афрички економски рекорди
Фото: атв

У новој епизоди емисије „На глобалном плану” водимо вас кроз најважније свјетске приче које потресају геополитичке, научне и економске сфере.

Британска круна се суочава са још једним проблемом. Лидери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске траже самоопредељење. Слиједи ли распад Уједињеног Краљевства? Док деценијама опада британска империјална моћ, доминира моћ Америке. Доналд Трамп подржао уједињење Ирске. Велшани и Шкоти проговорили су о могућем разлазу и ономе што их мучи. Доносимо ретроспективу и анализу дешавања која су претходила захтјеву за независност у разговору са Лучијаном Калужом.

Доносимо причу и о лансирању ракете у првој мисији посвећеној мјерењу фотосинтентске активности у свемиру.

На економском плану забиљежен је историјски тренутак: нигеријски милијардер покренуо је до сада највећу продају акција у Африци. Финансијска тржишта брује о овом потезу, док истовремено пажњу јавности привлачи несвакидашња зелена вијест јер је тропска оаза смјештена у срцу Лондона подијелила резнице егзотичних врста биљака.

„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Инес Ђанковић

На глобалном плану

Велика Британија

Више из рубрике

Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара

Емисије

Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара

1 д

0
Бизнис план: Берзе, крипто и туристички адути Српске

Емисије

Бизнис план: Берзе, крипто и туристички адути Српске

1 д

0
У првом плану: Срђан Амиџић

Емисије

У првом плану: Срђан Амиџић

2 д

0
Важно: Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Емисије

Важно: Дан српског јединства, слободе и националне заставе

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима