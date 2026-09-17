На глобалном плану: Нова криза британксе круне, свемирска истраживања и афрички економски рекорди

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „На глобалном плану” водимо вас кроз најважније свјетске приче које потресају геополитичке, научне и економске сфере.
Британска круна се суочава са још једним проблемом. Лидери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске траже самоопредељење. Слиједи ли распад Уједињеног Краљевства? Док деценијама опада британска империјална моћ, доминира моћ Америке. Доналд Трамп подржао уједињење Ирске. Велшани и Шкоти проговорили су о могућем разлазу и ономе што их мучи. Доносимо ретроспективу и анализу дешавања која су претходила захтјеву за независност у разговору са Лучијаном Калужом.
Доносимо причу и о лансирању ракете у првој мисији посвећеној мјерењу фотосинтентске активности у свемиру.
На економском плану забиљежен је историјски тренутак: нигеријски милијардер покренуо је до сада највећу продају акција у Африци. Финансијска тржишта брује о овом потезу, док истовремено пажњу јавности привлачи несвакидашња зелена вијест јер је тропска оаза смјештена у срцу Лондона подијелила резнице егзотичних врста биљака.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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