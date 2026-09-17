Минић: Млади ће се лакше опредијелити за куповину некретнине и на брак

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине бити од користи младма и довести до тога да се за то лакше опредијели као и за склапање брака.
Минић је навео да је и тренд да људи прије прије закључења брака настоје да обезбиједе некретнине и да је срећан што је данас почела подјела рјешења за поврат ПДВ-а.
"Све мјере које имамо када је у питању политика према младима су битне", рекао је Минић новинарима у Прњавору.
Руководство Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ данас је у Бањалуци уручило прва два рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине корисницима из Добоја и Бањалуке.
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