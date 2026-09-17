Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

Аутор:АТВ редакција
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Посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић и Сања Вулић поднијели су Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против бившег поглавара Исламске заједнице БиХ Мустафе Церића због изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
Којић и Вулићева у пријави наводе да је Церић на свом "Фејсбук" профилу објавио садржај којим недвосмислено и јасно негира постојање српских жртава, односно грубо умањује и покушава оправдати злочине утврђене правоснажним пресудама Међународног кривичног суда за бившу Југославију и судова у Републици Српској и БиХ.
БиХ
Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца
У пријави су цитиране Церићеве објаве "гледајте наше жртве како не бисте видјели наше злочине", те "управо зато повезивање савремене Италије са фашизмом не би требало износити као тврдњу без доказа", алудирајући на то да је кампања Меморијалног центра Републике Српске под називом "Упознајте српске жртве" фашистичка.
Како је наведено, Церић ову кампању назива "ратом против истине", чиме апсолутно негира да су слике српских жртава вјеродостојне, односно да су српске цивилне жртве постојале у грађанском рату, иако за то постоје судске пресуде.
- Сам наслов "Апел дана – Не чекамо поново да нам други броје мртве" садржи скривени позив на поновни оружани сукоб између три народа и два ентитета - наводе Којић и Вулићева у пријави.
Они указују да се у тексту објављеном на "Фејсбуку" може видјети да Церић позива припаднике свог народа на приправност, јер осјећа да се спрема нови сукоб зато што према његовом мишљењу "дешава се некаква атмосфера у друштву" која приличи предратним стањима, а чега заправо у том друштву уопште нема.
Истичу да најопаснији дио текста гласи - "Од Сарајева до Новог Пазара, од Призрена до Загреба, од Мостара и Тузле до европских и америчких сједишта наше дијаспоре, потребно је успоставити озбиљан, одговоран и трајан оквир савјетовања. Не још један скуп за фотографисање, не нову говорницу за страначке обрачуне и не сабор једноумља, него заједнички стол националне одговорности. На њему се мора обликовати стратегија демократске, политичке, правне дипломатске, економске и сигурносне заштите Бошњака и БиХ".
- У овом дијелу текста види се свенационални позив Бошњацима у борби против неког фиктивног српског непријатеља, те негирање ставова БиХ о територијалном интегритету Републике Србије и стварање неког новог пробошњачког пројекта. Он такво окупљање назива борбом "против могућности понављања злочина" - наводи се у пријави.
С обзиром на све наведено, подносиоци пријаве позвали су Тужилаштво БиХ да испита постојање основа сумње у извршењу кривичног дјела изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости, те да хитно покрене истрагу против Церића у складу са начелом правичности и опрезом да би овакви текстови и евентуални јавни говори могли довести до чињења тежих кривичних дјела, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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