Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић одбацио је своју и одговорност овог министарства за повећање плата функционерима на нивоу БиХ, истичући да измјене закона о платама нису донијели ни он нити ово министарство, већ су га предложили и усвојили посланици у Парламентарној скупштини БиХ.
У реакцији на серију текстова објављених у сарајевским медијима, посебно на текст објављен на порталу "Фактор" о томе да је наводно преварио Парламентарну скупштину БиХ, Амиџић наводи да постаје потпуно јасно да поједини посланици покушавају урадити оно што им је политички најлакше – за сопствену одлуку пронаћи туђу кривицу, саопштено је из Министарства финансија.
Амиџић подсјећа да су предлагачи измјена Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ били посланици ДФ-а Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш, а да су за те измјене гласали посланици у Парламентарној скупштини БиХ, укључујући и посланике који за веће плате функционера оптужују министра финансија.
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"Ту чињеницу данас нико не може избрисати накнадним политичким изјавама", нагласио је Амиџић и додао да Министарство финансија и трезора није ћутало и произвело проблем, већ је на њега указивало.
Према Амиџићевим ријечима, Министарство финансија и трезора још 29. октобра 2025. године, прије усвајања закона, указало је на недосљедности у предложеном тексту и затражило да буду отклоњене.
"Након тога је Парламентарна скупштина БиХ поново затражила мишљење Министарства, а Министарство је и прије коначног усвајања закона поново дало своје мишљење 10. децембра 2025. године и њиме сугерисало да се спорне одредбе бришу", навео је Амиџић и констатовао да су посланици имали и законску и политичку прилику да исправе оно што данас представљају као проблем, али да то нису то урадили.
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Амиџић је објаснио да су посланици имали прилику да прецизирају да се функционерима плата и даље обрачунава по основици од 600 КМ, што нису урадили, као што нису уважили ни упозорење Министарства финансија и трезора у Савјету министара.
"А сада, када се примјењује закон који су сами предложили и усвојили, покушавају да одговорност пребаце на министра који их је на вријеме упозорио. То више није питање различитог тумачења. То је питање политичке одговорности", нагласио је Амиџић.
Он је додао да Министарство финансија и трезора у Савјету министар не доноси законе умјесто Парламентарне скупштине БиХ, већ их примјењује.
"Министар није гласао за закон. Посланици јесу. Министар није предложио спорно рјешење. Посланици јесу. Министар је упозорио на проблем. Посланици су га, ипак, усвојили. И зато је крајње неозбиљно данас јавности продавати причу да је министар `преварио парламент БиХ`", поручио је Амиџић.
Он је констатовао да је истина потпуно јасна и не оставља простор за медијске манипулације.
"До усвајања ових измјена, плата функционерима се обрачунавала по основици од 600 КМ. Међутим, након што је парламент усвојио нови закон, правила су се промијенила и плата се сада мора исплаћивати по новој основици од 690,86 КМ. Сваки бруцош права зна да нови закон јачег или истог ранга поништава онај стари. Усвајањем новог прописа, сам парламент је избрисао ранија рјешења и јасно наметнуо своју нову вољу за исплату плата функционерима, шефовима кабинета и савјетницима", прецизирао је Амиџић.
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Истичући да Министарство не бира који ће закон спроводити, већ стриктно извршава оно што су посланици изгласали, Амиџић је поручио да, ако неко данас сматра да је закон лош, да је његово рјешење погрешно или да плате функционера треба уредити другачије – то јасно каже и предложи измјену.
"Али није прихватљиво да они који су закон предложили и за њега гласали сада, због политичких потреба, покушавају одговорност за његову примјену пребацити на министра финансија и трезора. Јавност заслужује да зна ко је шта предложио, ко је за шта гласао и ко је кога упозоравао", рекао је Амиџић.
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