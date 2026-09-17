Пронађено је тијело девете жене: Страхује се од серијског убице, жртва била нага

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Јужној Африци потврдила је проналазак тијела девете жене у нешто више од два мјесеца на подручју Екурхуленија, источно од Јоханесбурга. Полиција истражује да ли су смрти повезане, али за сада не тврди да је ријеч о серијском убици.
Најновије тијело пронађено је јутрос поред пута у Довн Парку. Према првим информацијама, жена је била дјелимично одјевена, а полиција вјерује да је тијело довезено и остављено на том мјесту. Идентитет жене још није званично објављен.
Локални медији наводе да је жена имала повреде, али полиција још није објавила званични налаз о узроку смрти.
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Прво тијело пронађено је 15. јула код Кемптон Парка. Ријеч је о 37-годишњој жени која је пронађена полугола и везана пластичним везицама.
Од тада су тијела жена проналажена на више локација у Екурхуленију, између осталог у Кемптон Парку, Помони, Родсфилду, Клејвилу, Олифантсфонтеину и КваТемију.
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Неколико жена пронађено је голо или дјелимично одјевено, а на некима су биле видљиве повреде. Полиција због тога провјерава могућу повезаност случајева, али упозорава да се закључци не смију доносити прије завршетка форензичких анализа.
Међу идентификованим жртвама је 38-годишња Елизабет „Цонтсо“ Моселакгомо, која је нестала након што је изашла на трчање.
Њено тијело пронађено је неколико дана касније иза хотела у Родсфилду. Полиција је њен идентитет потврдила након што ју је породица препознала.
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Идентификоване су и Итумеленг Кекана, која је нестала у јулу, као и 38-годишња Динео Евелин Мотапане, чије је тијело пронађено ове седмице у КваТемију.
Јужноафричка полиција формирала је посебан тим састављен од криминалиста, обавјештајаца, форензичара, потражних тимова и других специјализованих јединица.
„Постоје сличности које наши истражитељи провјеравају, укључујући околности у којима су неке од жена пронађене. Али нећемо потврдити повезаност док сви истражни и форензички поступци не буду завршени“, поручила је полиција.
Један мушкарац ухапшен је због првог случаја из јула и још се налази у притвору, али полиција га за сада није повезала са осталим смртним случајевима.
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Истражитељи провјеравају и другу особу од интереса.
За информације које би довеле до хапшења понуђена је награда од 400.000 ранда.
Јужноафрички предсједник Сирил Рамафоса наредио је полицији да случајеве третира као приоритет.
„Ови догађаји изазивају страх и несигурност у нашим заједницама, посебно међу женама“, поручио је.
Додао је да је затражио да се искористе сви расположиви ресурси како би се пронашла особа или особе одговорне за убиства.
Полиција је посљедњих дана повећала број патрола и позвала жене да буду додатно опрезне, посебно када саме ходају, трче или пролазе изолованим подручјима.
Из полиције наглашавају да такве препоруке не значе ограничавање слободе жена, већ представљају привремене мјере опреза док истрага траје.
Случајеви су забиљежени у земљи која већ годинама има озбиљан проблем са насиљем над женама. Јужноафричке власти су у новембру прошле године званично класификовале родно засновано насиље и фемицид као националну катастрофу.
Национално истраживање показало је да је 35,8 одсто жена у Јужној Африци током живота доживјело физичко или сексуално насиље.
(Индекс)
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