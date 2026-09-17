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Фјодор Јемељаненко у Бањалуци, гостује и на АТВ-у

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17.09.2026 16:38

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Фјодор Јемељаненко у Бањалуци, гостује и на АТВ-у
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

У Бањалуци и Републици Српској данас борави један од најбољих ММА бораца свих времена, Рус Фјодор Јемељаненко.

На пријему који је уприличила министарка породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић разговарано је и могућој подршци руског борца нашим борилачким спортовима.

Игњатовићева је навела да су Српска и Русија увијек имале посебну везу, а да су спортисти ти који те везе граде и јачају.

- Фјодор је велики борац али и велики човјек који поштује нашу земљу и наш народ и жељели смо да му се захвалимо и честитамо на свему што је урадио у својој каријери - додала је Игњатовићева.

Она је рекла да је чула да Фјодора зову цар, што довољно говори о томе колико је цијењен у свијету спорта и колико је велико оно што је у својој каријери направио.

Игњатовићева је током данашњег пријема уручила спортској легенди из Русије икону Светог Ђорђа.

Јемељаненко је рекао да није први пут у Републици Српској, да је раније посјетио мјеста страдања српског народа на Козари и Јасеновцу и да много зна о Српској, како о историји, тако и о данашњим дешавањима.

Јемељаненко је нагласио да је спреман да у будућности помогне тренерима и шампионима да унаприједе ниво борилачког спорта у Српској.

Легендарни борац мјешовитих борилачких спортова посјетио је и Фудбалски клуб Борац.

Јемељаненко ће гостовати и у Центру дана АТВ-а који можете пратити од 17.10 часова.

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Тагови :

Фјодор Јемељаненко

ММА борац

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