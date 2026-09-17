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Веслање на Олимпијским играма 2032. у ријеци пуној крокодила

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17.09.2026 16:33

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Крокодил плива у води.
Фото: Pexels/Simon Hurry

На ријеци у којој живи око 500 крокодила биће одржана веслачка и кајакашка такмичења на Олимпијским и Параолимпијским играма у Бризбејну 2032. године.

Ријеч је о ријеци Фицрој, код места Рокхемптон, у сјевероисточној аустралијској савезној држави Квинсленд, која је потврђена као „погодна за такмичења".

Присуство крокодила није разматрано, већ „начин на који би стаза функционисала у различитим условима, временским приликама, водостајима и ризицима од поплава, како у вријеме одржавања Игара, тако и током периода који им претходи“.

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Извјештај је наручила Независна управа за инфраструктуру и координацију Игара (ГИИЦА).

Фицрој је већ мјесто за тренинге и такмичења у дисциплинама на мирним водама, школска државна првенства, локалне регате и припремни кампови репрезентација, додају.

Будући да је ријеч о признатом веслачком објекту, на такмичењима већ постоје планови за ванредне ситуације ако крокодили буду уочени, док су званичници Олимпијских игара раније су добили увјеравања да ће безбједност веслача бити регулисана.

И Свјетска веслачка федерација (World Rowing) и Свјетска кајакашка федерација (Paddle Worldwide) подржале су одлуку о овој стази.

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„На основу опсежне анализе знамо да Фицрој може да обезбједи равноправне услове за такмичење, у складу са захтјевима олимпијског и параолимпијског веслања“, рекао је Жан-Кристоф Ролан, предсједник Свјетске веслачке федерације.

„Квалитет и обим анализе значајно унапредили разумијевање такмичарске стазе“, каже Томас Коницко, предсједник Свјетске кајакашке федерације.

„Дају нам, као и спортистима, додатно повјерење да стаза може да обезбједи равноправне услове за такмичаре у спринт дисциплинама на кануу“, каже Коницко.

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Ендру Ливерис, предсједник организационог одбора ОИ у Бризбејну, прошле године је изјавио да проблема са крокодилима неће бити.

„У океану има ајкула, па и даље сурфујемо...

„Треба да размишљамо у стилу 'може', а не 'не може', промијенимо начин размишљања“, рекао је тада.

Морски крокодили, локално познати као „салтији“, живе и у слаткој и у сланој води, а могу да нарасту на више од шест метара дужине.

'Сигуран сам да би сви веслали брже'

Дру Гин, који је за Аустралију освојио три олимпијске златне медаље у веслању, забринут је због поплава и питања „равноправности и интегритета“ такмичења на овој локацији, а брине га и искуство и спортиста и гледалаца на мјесту удаљеном „шест или седам сати“ од Бризбејна.

„Лично, не плашим се аустралијских животиња, али никада нисам имао крокодила у близини“, каже Грин за BBC.

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„Сигуран сам да бих веслао брже".

Међутим, истовремено се и пита да ли Светска веслачка федерација заиста жели да „спортисти буду изложени таквој врсти опасности".

Посебно, указује, на месту где трка може да буде одлучена разликом од пола секунде, а да се покаже да се услови у стазама разликују за две или три секунде.

„Једноставно не мислим да је добро да се олимпијска такмичења распореде тако да се угрожавају и спортисти и гледаоци.“

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Тагови :

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Олимпијске игре

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