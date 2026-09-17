Аутор:АТВ редакција
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Представници западних обавјештајних служби директно учествују у организовању терористичких напада и диверзија у зони Специјалне војне операције (СВО), изјавио је амбасадор за злочине кијевског режима Министарства спољних послова Русије Родион Мирошник, преноси ТАСС.
"У овој књизи су наведени документи, директно су објављени скенови наређења, налога, тајних материјала, који јасно потврђују да су представници довољно високог ранга одређених западних обавјештајних служби директно учествовали у организовању најприје Мајдана 2014. године, потом такозване антитерористичке операције на Донбасу, затим провокација на територији ДНР и ЛНР, а потом су од 2022. године активно учествовали и учествују у организовању, између осталог, терористичких напада и разноразних диверзија које се тамо на све начине припремају и спроводе", истакао је он на представљању књиге бившег припадника СБУ и оснивача Истраживачког центра "УкрЛикс" Василија Прозорова о страним борцима у Украјини.
Како је напоменуо Мирошник, број страних плаћеника у Украјини сада премашује 16.000, а кроз редове плаћеничких формација укупно је прошло најмање 30–40 хиљада људи.
"Према признању самих Украјинаца, у редовима Оружаних снага Украјине сада служи више од 16.000 'добровољаца'. Само што се ти 'добровољци' називају страним плаћеницима, јер нису дошли да се залажу за украјинску независност и суверенитет, већ да зараде новац или стекну војно искуство. Сада их има 16.000. Колико их је укупно прошло кроз те редове? Мислим, не мање од 30–40 хиљада", рекао је он.
Додао је да се у Украјину шаљу осуђеници и повратници у вршењу кривичних дјела како би "на крвав начин зарађивали новац".
"У значајној мјери, људи који тамо долазе, један њихов дио, прије свега су у огромној већини авантуристи, људи који су на својој територији, у својој земљи, у принципу изопштеници, јер су или осуђивани, или повратници у вршењу кривичних дјела, или људи који траже лаку зараду. И они одлазе тамо да на такав, крвав начин зарађују новац", подвукао је амбасадор руског МСП-а за злочине кијевског режима.
Указао је на то да су украјинска дипломатска представништва у иностранству постала регрутне агенције за врбовање страних плаћеника, што је у супротности са Бечком конвенцијом.
"Украјинске амбасаде су се од 2022. године претвориле у регрутне агенције. Генерални конзулати, конзулати и украјинске амбасаде без устезања су на својим сајтовима објављивали огласе о пријему у украјинске оружане формације, о потписивању уговора, односно, суштински, о привлачењу страних плаћеника. И све је то у супротности са Бечком конвенцијом и неспојиво са дјелатношћу дипломате", подвукао је Мирошник.
Како је истакао Мирошник, држављани латиноамеричких земаља сада чине више од 40 одсто страних плаћеника у Оружаним снагама Украјине.
"Поријекло плаћеника се сада знатно промијенило. Ако су у почетној фази то били Пољаци, балтички народи, Британци, Американци, сада су у првим редовима, вјероватно више од 40 одсто, представници латиноамеричких држава", рекао је Мирошник, а преноси РТ Балкан.
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