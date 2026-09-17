Акција Граничне полиције: Откривен идентитет мушкарца који је пао са више од тоне наркотика

Аутор:АТВ редакција
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У акцији Граничне полиције БиХ кодног назива "Буре" данас је ухапшен Кенан Рамић, сазнаје портал "Аваза".
Акцију су спровеле ГП БиХ и УИО БиХ на подручју Илијаша, а уз асистенцију МУП-а КС.
Заплијењена је скоро 1,1 тона синтетичких наркотика. Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на вртоглавих 5.000.000 евра. Ријеч је о веома опасном синтетичком катинону, који је замјена за кокаин и екстази.
На уличном тржишту БиХ и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 евра по граму. Узевши у обзир да се ради о 1,1 тони дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона евра.
Осим дроге Гранична полиција привремено је одузела доказне материјале (специјалне маске за цијело лице с напредним системским филтерима и ребрастим цијевима за довод ваздуха које се користе искључиво приликом хемијске синтезе и производње илегалних супстанци приликом "кувања" као заштита, и ватрено оружје, мобилни телефони, печати и пословна документација правних лица).
Све активности на терену спроводе се под надзором Тужилаштва БиХ и према наредбама Суда БиХ, с циљем потпуног документовања кривичног дјела из члана 195. Кривичног закона БиХ.
(Аваз)
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