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Акција Граничне полиције: Откривен идентитет мушкарца који је пао са више од тоне наркотика

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17.09.2026 16:14

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).
Фото: Уступљена фотографија

У акцији Граничне полиције БиХ кодног назива "Буре" данас је ухапшен Кенан Рамић, сазнаје портал "Аваза".

Акцију су спровеле ГП БиХ и УИО БиХ на подручју Илијаша, а уз асистенцију МУП-а КС.

Заплијењена је скоро 1,1 тона синтетичких наркотика. Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на вртоглавих 5.000.000 евра. Ријеч је о веома опасном синтетичком катинону, који је замјена за кокаин и екстази.

На уличном тржишту БиХ и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 евра по граму. Узевши у обзир да се ради о 1,1 тони дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона евра.

Осим дроге Гранична полиција привремено је одузела доказне материјале (специјалне маске за цијело лице с напредним системским филтерима и ребрастим цијевима за довод ваздуха које се користе искључиво приликом хемијске синтезе и производње илегалних супстанци приликом "кувања" као заштита, и ватрено оружје, мобилни телефони, печати и пословна документација правних лица).

Све активности на терену спроводе се под надзором Тужилаштва БиХ и према наредбама Суда БиХ, с циљем потпуног документовања кривичног дјела из члана 195. Кривичног закона БиХ.

(Аваз)

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Подијели:

Тагови :

Кенан Рамић

Сарајево

Дрога

кокаин

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).

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