Несрећа у Бањалуци: Недјељко пао са куће, превезен на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Недјељко М. из Бањалуке теже је повријеђен приликом пада са куће у насељу Дракулић.
Незгода се десила 16. септембра у поподневним часовима, а на терену су били љекари Службе хитне медицинске помоћи и полиција.
Повријеђени је након указане помоћи превезен у Универзитетско клинички центар у Бањалуци.
Република Српска
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Како су рекли у овој здравственој установи он није у животној опасности.
"Пацијент за кога сте послали упит хоспитализован је у Клиници за торакалну хирургију. Пацијент је збринут и тренутно ван животне опасности", рекли су у УКЦ-у Републике Српске, пише "Глас".
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