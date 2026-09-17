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Несрећа у Бањалуци: Недјељко пао са куће, превезен на УКЦ

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17.09.2026 14:31

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Несрећа у Бањалуци: Недјељко пао са куће, превезен на УКЦ
Фото: АТВ

Недјељко М. из Бањалуке теже је повријеђен приликом пада са куће у насељу Дракулић.

Незгода се десила 16. септембра у поподневним часовима, а на терену су били љекари Службе хитне медицинске помоћи и полиција.

Повријеђени је након указане помоћи превезен у Универзитетско клинички центар у Бањалуци.

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Како су рекли у овој здравственој установи он није у животној опасности.

"Пацијент за кога сте послали упит хоспитализован је у Клиници за торакалну хирургију. Пацијент је збринут и тренутно ван животне опасности", рекли су у УКЦ-у Републике Српске, пише "Глас".

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Тагови :

несрећа

Бањалука

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